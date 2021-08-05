  • 27°C
香港時間 : 2021805日 (四) 16:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】10分完美 中國隊最年輕全紅嬋跳水奪第33金

社會熱點 16:22 2021/08/05

分享：

東京奧運女子10米高台跳水，中國跳水夢之隊派出全紅嬋、陳芋汐「雙保險」奏效，順利拿下金牌和銀牌。不但如此，中國隊奧運軍團最年輕運動員、14歲廣東湛江小將全紅嬋，更在這場女子10米跳水決賽有超水平演出。全紅嬋在5跳之中，3次獲得裁判一致打出10分，以拋離包括隊友陳芋汐的總分數，拿下中國在東京奧運的第33面金牌。

全紅嬋是中國跳水隊歷來第6位，奧運女子單人10米台冠軍。有中國血統的澳洲選手伍麗群（Melissa Wu）亦有良好發揮，獲得銅牌。

    點擊圖片放大
    +2

周四（5日）女子10米高台跳水決賽，全紅嬋、陳芋汐以準決賽頭兩名晉級，排在最後壓軸出場。

15歲陳芋汐早前已和中國另一跳水運動員張家齊，拿下女子雙人10米板金牌。今次陳芋汐和14歲全紅嬋在單人賽較量，兩人第1跳都獲得82.50分並列第一。

    點擊圖片放大
    +2

到第2跳，陳芋汐分數稍低，得76.80分；全紅嬋則開始有超水準發揮，難度系數3.2的動作，6名裁判一致打10分，得分96.00分滿分。

【東京奧運】中國田徑再有驚喜！殺入女子4x100決賽

第3跳，兩人難度系數3.3，陳芋汐獲85.80分，全紅嬋也有更好發揮，獲95.70分，總分開始拋離眾人。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

全紅嬋在第4、5跳均再次展示完美，不但空中動作順利完成，10米高台下水也幾乎沒有水花。這兩跳難度系數3.2，裁判全部打出10分，得分都是96.00滿分。

【東京奧運】蘇炳添率中國男子隊揚威 小組首名入4x100決賽

全紅嬋終以466.20分獲得金牌，比銀牌隊友陳芋汐425.40分多出40.80分。銅牌澳洲選手伍麗群總分為371.40分。

    點擊圖片放大

【東京奧運】男子三級跳中國朱亞明奪銀 美國梗頸四

【東京奧運】蘇炳添愛情長跑曝光 青梅竹馬妻是大美人（多圖）

【東京奧運】蘇炳添成「地球跑最快教授」 他論文原來寫這事

    點擊圖片放大

全紅嬋是繼周繼紅、許艷梅、伏明霞、陳若琳、任茜之後，中國跳水隊在奧運女子單人10米台項目的，第6位冠軍。伏明霞在1992年巴塞羅那奧運奪金時，還未滿14歲，與全紅嬋年紀相約。全紅嬋也是東京奧運中國代表隊中，最年輕選手。

    點擊圖片放大
    +2

中國跳水隊歷屆女子單人十米台冠軍：
1984年洛杉磯奧運 周繼紅
1988年漢城奧運 許艷梅
1992年巴塞羅那奧運 伏明霞
1996年亞特蘭大奧運 伏明霞
2008年北京奧運 陳若琳
2012年倫敦奧運 陳若琳
2016年里約奧運 任茜
2021年東京奧運 全紅嬋
（*2000年悉尼奧運、2004年雅典奧運中國隊未獲此項金牌）

【東京奧運】被日本選手擊致頭破血流 中國拳手公開批裁判不公

【東京奧運】不只上太空 中國航天「黑科技」 助國家泳將奪金

【東京奧運】女子沉量級拳擊 中國谷紅擊敗美國晉決賽

（新華社圖片）

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【東京奧運】蘇炳添率中國男子隊揚威 小組首名入4x100決賽
今日
【東京奧運】蘇炳添率中國男子隊揚威 小組首名入4x100決賽
【東京奧運】中國田徑再有驚喜！殺入女子4x100決賽
今日
【東京奧運】中國田徑再有驚喜！殺入女子4x100決賽
【東京奧運】蘇炳添愛情長跑曝光 青梅竹馬妻是大美人（多圖）
今日
【東京奧運】蘇炳添愛情長跑曝光 青梅竹馬妻是大美人（多圖）
【東京奧運】被日本選手擊致頭破血流 中國拳手公開批裁判不公
今日
【東京奧運】被日本選手擊致頭破血流 中國拳手公開批裁判不公
【東京奧運】不只上太空 中國航天「黑科技」 助國家泳將奪金
2021/08/04
【東京奧運】不只上太空 中國航天「黑科技」 助國家泳將奪金

你可能感興趣

【東京奧運】蘇炳添率中國男子隊揚威 小組首名入4x100決賽
今日 11:25
【東京奧運】蘇炳添率中國男子隊揚威 小組首名入4x100決賽
【東京奧運】中國田徑再有驚喜！殺入女子4x100決賽
今日 10:32
【東京奧運】中國田徑再有驚喜！殺入女子4x100決賽
【東京奧運】蘇炳添愛情長跑曝光 青梅竹馬妻是大美人（多圖）
今日 12:48
【東京奧運】蘇炳添愛情長跑曝光 青梅竹馬妻是大美人（多圖）
運動 運動員 中國隊 跳水 東京 奧運會 中國 網絡熱話 網絡文化

下一篇文章

史學泰斗余英時美國逝世　享壽91歲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】安賽龍曾說「中國是我第二故鄉」 女兒改了這個中文名
【東京奧運】安賽龍曾說「中國是我第二故鄉」 女兒改了這個中文名
【東京奧運】英媒：美國媒體獎牌榜計總數「超中國」捱批
【東京奧運】英媒：美國媒體獎牌榜計總數「超中國」捱批
傳吳亦凡供出「同夥」 范冰冰等四名藝人報警
傳吳亦凡供出「同夥」 范冰冰等四名藝人報警
15歲男可樂飲得多 眼睛變「淡藍色」近失明
15歲男可樂飲得多 眼睛變「淡藍色」近失明
【東京奧運】陳雨菲羽球摘金 獲秒贈2個住宅＋120萬現金
【東京奧運】陳雨菲羽球摘金 獲秒贈2個住宅＋120萬現金
【Delta疫情】極罕手段嚴防Delta！內地突加辣 幾近切斷中外人員往來
【Delta疫情】極罕手段嚴防Delta！內地突加辣 幾近切斷中外人員往來