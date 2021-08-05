【東京奧運】10分完美 中國隊最年輕全紅嬋跳水奪第33金

東京奧運女子10米高台跳水，中國跳水夢之隊派出全紅嬋、陳芋汐「雙保險」奏效，順利拿下金牌和銀牌。不但如此，中國隊奧運軍團最年輕運動員、14歲廣東湛江小將全紅嬋，更在這場女子10米跳水決賽有超水平演出。全紅嬋在5跳之中，3次獲得裁判一致打出10分，以拋離包括隊友陳芋汐的總分數，拿下中國在東京奧運的第33面金牌。

全紅嬋是中國跳水隊歷來第6位，奧運女子單人10米台冠軍。有中國血統的澳洲選手伍麗群（Melissa Wu）亦有良好發揮，獲得銅牌。

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周四（5日）女子10米高台跳水決賽，全紅嬋、陳芋汐以準決賽頭兩名晉級，排在最後壓軸出場。

15歲陳芋汐早前已和中國另一跳水運動員張家齊，拿下女子雙人10米板金牌。今次陳芋汐和14歲全紅嬋在單人賽較量，兩人第1跳都獲得82.50分並列第一。

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到第2跳，陳芋汐分數稍低，得76.80分；全紅嬋則開始有超水準發揮，難度系數3.2的動作，6名裁判一致打10分，得分96.00分滿分。

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第3跳，兩人難度系數3.3，陳芋汐獲85.80分，全紅嬋也有更好發揮，獲95.70分，總分開始拋離眾人。

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全紅嬋在第4、5跳均再次展示完美，不但空中動作順利完成，10米高台下水也幾乎沒有水花。這兩跳難度系數3.2，裁判全部打出10分，得分都是96.00滿分。

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全紅嬋終以466.20分獲得金牌，比銀牌隊友陳芋汐425.40分多出40.80分。銅牌澳洲選手伍麗群總分為371.40分。

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全紅嬋是繼周繼紅、許艷梅、伏明霞、陳若琳、任茜之後，中國跳水隊在奧運女子單人10米台項目的，第6位冠軍。伏明霞在1992年巴塞羅那奧運奪金時，還未滿14歲，與全紅嬋年紀相約。全紅嬋也是東京奧運中國代表隊中，最年輕選手。

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中國跳水隊歷屆女子單人十米台冠軍：

1984年洛杉磯奧運 周繼紅

1988年漢城奧運 許艷梅

1992年巴塞羅那奧運 伏明霞

1996年亞特蘭大奧運 伏明霞

2008年北京奧運 陳若琳

2012年倫敦奧運 陳若琳

2016年里約奧運 任茜

2021年東京奧運 全紅嬋

（*2000年悉尼奧運、2004年雅典奧運中國隊未獲此項金牌）

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▲ （新華社圖片）

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責任編輯：連兆鋒