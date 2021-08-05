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【東京奧運】中國跳水超新星誕生！14歲全紅嬋一句話盡顯大將之風

社會熱點 17:04 2021/08/05

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【東京奧運】中國跳水超新星誕生！14歲全紅嬋一句話盡顯大將之風

東京奧運周四（5日）上演女子10米跳台跳水決賽，中國年僅14歲選手全紅嬋收穫金牌，她在第二跳、第四跳、第五跳中拿下驚人的全滿分。這一戰無疑一鳴驚人，令她成為中國跳水界超新星。這個來自廣東的小妹，別看年紀輕輕，有內媒形容她沉穩更勝許多老將，她曾說「跟誰比賽都一樣，不管怎樣，都是要跳好自己。奧運會也就是跳五個動作吧」，一句話盡顯自信。

全紅嬋於2007年出生，來自廣東湛江市，父母都是農民、生活條件不太好。她2014年7月開始接受跳水訓練，同年9月正式進入湛江市體校就讀，她的啓蒙教練是陳華明、郭藝。

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至2018年3月，由湛江市體校培養的全紅嬋被輸送到廣東省跳水隊，其後各場比賽中表現令人眼前一亮。

第二、第四、第五跳拿下驚人全滿分

其中2020年10月4日，在全國跳水冠軍賽暨東京奧運會、世界盃預選賽中，全紅嬋在女子單人十米台決賽中零失誤，以437.75分的總成績獲得冠軍。教練興奮地舉起了全紅嬋。

澎湃新聞網報道，全紅嬋2018年進入廣東省隊，在奧運選拔賽才首次亮相全國大賽。但她在比賽中的沉穩，一點也不像14歲的小女生。

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全紅嬋曾在接受澎湃新聞記者採訪時表示，「跟誰比賽都一樣，不管怎樣，都是要跳好自己。奧運會也就是跳五個動作，想好每一個動作，把自己的動作跳好就行了」。

全紅嬋自信說：奧運也就是跳五個動作吧

此前，她還說自己有些害怕和姐姐們競爭，但經過幾次歷練，「感覺不是很怕了」。她又形容：

每一次比賽都要想好怎麼去做，怎麼去跳，不一定是想著去贏，而是超過之前的自己就好。

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責任編輯：鄧國強

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