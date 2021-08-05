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【東京奧運】全紅嬋童言無忌？「我讀書差 似被騙去跳水一樣」

社會熱點 17:50 2021/08/05

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【東京奧運】全紅嬋童言無忌？「我讀書差 似被騙去跳水一樣」

東京奧運女子10米跳台跳水決賽周四（5日）登場，中國年僅14歲選手全紅嬋以多跳滿分的卓越成績，收穫了金牌；此戰無疑一鳴驚人，令她成為中國跳水界超新星。來自廣東的小妹不知是說笑、還是童言無忌說真相，稱她選擇跳水只是無心插柳：因為成績差，好似被騙去跳。

全紅嬋於2007年出生，來自廣東湛江市，父母都是農民、年紀小小便被送去學習跳水。

當初為何選擇跳水之路？澎湃新聞網引述全紅嬋此前說，「我感覺自己好像是被『騙』去（跳水）的一樣，主要也是我讀書成績比較差，但跳水的感覺很爽」。但她承認，她很愛跳水運動。

來自廣東湛江  父母都是農民

全紅嬋又說，「但中間也會覺得害怕，一兩天不跳（跳水）的話，再次站上10米台就會怕，感覺怕摔，所以每天都需要去練習跳」全紅嬋說。

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全紅嬋不甚好，她曾說，自己的父母都是務農為生，母親的身體也不是太好。「我媽媽之前有點生病，出過交通事故，住院過兩三次，但家裡有時候也不告訴我」。

「我打電話給我爸，他才告訴我這些，他讓我不要在意太多事情，但是媽媽治病要花挺多錢的，我就感覺自己也得掙錢，好寄回家給媽媽治病」，全紅嬋說時顯得很懂事。

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對於女兒的打拼，全紅嬋的父母只能以最樸實的方式來給她送去叮囑，「他們一般都會告訴我不要想太多，不管教練怎麼說，就聽教練的，按教練說的去做。我也不敢跟他們講訓練中的苦，怕他們知道」。

全紅嬋：希望掙錢  寄回家給媽媽治病

而全紅嬋的表現也不負父母所望，她2014年7月開始接受跳水訓練，同年9月正式進入湛江市體校就讀；至2018年3月，由湛江市體校培養的她被輸送到廣東省跳水隊，其後各場比賽中表現令人眼前一亮。

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其中2020年10月4日，在全國跳水冠軍賽暨東京奧運會、世界盃預選賽中，全紅嬋在女子單人十米台決賽中零失誤，以437.75分的總成績獲得冠軍。教練興奮地舉起了全紅嬋。

澎湃新聞網報道，全紅嬋2018年進入廣東省隊，在奧運選拔賽才首次亮相全國大賽。但她在比賽中的沉穩，一點也不像14歲的小女生。

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責任編輯：鄧國強

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