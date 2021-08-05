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【東京奧運】廣東小妹超威水！全紅嬋跳水滿分 政府連發多封賀信

社會熱點 18:26 2021/08/05

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【東京奧運】廣東小妹超威水！全紅嬋跳水滿分 政府連發多封賀信

東京奧運女子單人10米高台跳水，中國奧運軍團全隊最年輕一員，14歲廣東小妹全紅嬋，5跳3次拿滿分，拿下中國隊東京奧運第33金。全紅嬋一戰成名，獲得奧運女子單人10米高台跳水金牌運動員，這個連大師姐郭晶晶也沒有的榮譽，直接媲美伏明霞級數。全紅嬋奪金後，廣東省和廣州市體育局連發多封賀信，嘉許全紅嬋、全紅嬋家長，以及多個培養全紅嬋的單位。

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全紅嬋在周四（5日）女子單人10米高台跳水決賽，在第2、第4跳都獲7名裁判一致打出10分，第5跳獲6個10分、1個9.5分。

扣除最高和最低分數各兩個，剩下3個10分，30分乘以動作難度系數3.2，3跳都獲得滿分96.00分。

全紅嬋在另外兩跳也分別獲得82.50分及95.70分，5跳合計466.20分獲得金牌。

【多圖！】10分完美！中國隊最年輕全紅嬋跳水奪第33金

466.20分是甚麼概念？

這除了拋離銀牌隊友陳芋汐40.80分，更比銅牌澳洲跳水好手伍麗群（Melissa Wu）的371.40分，高出94.80分，相當於多了一跳，而且還是非常高分的一跳。

全紅嬋比其他無獎牌選手的分數差距就更大。

中國跳水超新星誕生！14歲全紅嬋一句話盡顯大將之風

全紅嬋也是中國跳水隊歷來第6位，奧運女子單人10米台跳水金牌得主。

此前5人分別為周繼紅、許艷梅、伏明霞、陳若琳，以及任茜。

全紅嬋目前14歲奪金之齡，也比得上伏明霞在1992年巴塞羅那奧運奪金時，快滿14歲的年輕。

童言無忌？全紅嬋說：「我讀書差 似被騙去跳水一樣」

奧運大賽對年紀輕輕的全紅嬋也沒有壓力。

她說：「跟誰比賽都一樣，不管怎樣，都是要跳好自己。奧運會也就是跳五個動作，想好每一個動作，把自己的動作跳好就行了。」

全紅嬋奪金後，廣東省體育局、廣州市體育局連發多封賀信，祝賀全紅嬋、全紅嬋家長、全紅嬋家鄉湛江市、全紅嬋學校所在的廣州市、廣州體育職業技術學院等。

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責任編輯：連兆鋒

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