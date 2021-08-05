【東京奧運】乒乓女子團體決賽 中國隊3-0擊敗日本奪金

在東奧乒乓球女子團體決賽上，中國女乒以3-0擊敗日本女隊，再次衛冕奧運女團金牌。至此，國乒已完成在奧運會該項目的四連冠。

據內媒報道，本場比賽第一盤，陳夢/王曼昱雙打3-1（9-11、11-6、11-8、11-7）擊敗石川佳純/平野美宇。雖然上來9-11丟了一局，但陳夢/王曼昱還是憑借超強的實力，迅速調整狀態，拿下勝利。

第二盤比賽，雙方第一單打孫穎莎和伊藤美誠再度交鋒。這一次，雖然孫穎莎讓伊藤美誠拿到了一局，但「小魔王」還是3-1（11-8、11-5、3-11、11-3）拿下對手，幫助中國大比分2-0領先。

第三盤比賽，22歲的王曼昱登場單打，對陣平野美宇。結果以3-0（11-5、11-9、11-3）取勝。

在女子團體項目的對抗中，日本女乒一直是中國隊最重視的對手。而對於日本女乒中威脅最大，此前已經拿下過混雙奧運金牌的伊藤美誠，陳夢認為，團體作戰的所有人其實都有能力和伊藤美誠對抗：「其實我們三個，誰對她都可以。」

此番女團的勝利，讓國乒完成了在奧運會該項目的四連冠——東京奧運會，國乒有機會又一次實現男女團金牌的包攬。

在男團半決賽中，國乒3比0戰勝韓國隊晉級決賽，將在明晚和德國隊競爭男團冠軍。

責任編輯：尹航

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