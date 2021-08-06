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深圳商報呼籲「謹防媒體干擾股市」 文章已刪除

經濟脈搏 10:35 2021/08/06

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深圳市委直屬的《深圳商報》深夜發文，指媒體不能用輿論影響股市中相關板塊和個股的走勢，呼籲謹防媒體干擾股市。據報，相關文章已經刪除。

《深圳商報》該文章指出，近日，股市出現一種不正常現象，一些媒體對上市公司、板塊指名道姓，說三道四，導致相關板塊和上市公司股價急轉直下，甚至跌停。一些吃瓜網民也一窩蜂加入網上「批鬥」，首當其衝是遊戲、白酒、電子煙、「增高針」企業，幾乎形成輿論綁架。而在「群情激憤」下，股價狂瀉，投資者直喊傷不起。

指媒體說三道四 網民「批鬥」

文章認為，輿論有監督的權利，而如何行使監督權，尤其針對股市，要慎之又慎。

文章續稱，輿論生態首先要健康和淨化，講究客觀真實，大量片面化報道集中呈現，隨意加熱和放大發布者想要的觀點，失掉了分寸、界限和度。輿論要講究信源平衡，如果只有單一信息源，會失之公允。輿論要追求真實真相，而一些報道可能也有真實的現像個案，但無限放大現象，離整體真相越來越遠。

最後，文章呼籲珍惜來之不易的市場生態，媒體不能用輿論影響股市中相關板塊和個股的走勢，若導致相關板塊和個股大起大落，造成大幅波動，有違監督初衷，要謹防媒體干擾股市。

【騰訊700】官媒斥網遊為精神鴉片毒害未成年人 要求當局加強監管 騰訊網易曾急挫逾一成

【乳業股】新華社警惕配方奶粉營銷影響母乳餵養　飛鶴、澳優憂受累

值得注意的是，近期點名部分行業的媒體，都屬官方背景媒體。其中，新華社旗下《經濟參考報》日前發布《「精神鴉片」竟長成數千億產業》的長文章，點名騰訊王牌遊戲《王者榮耀》，令手機遊戲股暴跌。後來文章下架後重新放上網，改題為《網絡遊戲長成數千億產業》，「精神鴉片」、「電子毒品」等字眼被刪除。

另外，新華社昨日發文，稱專家提醒警惕配方奶粉營銷影響母乳喂養，相關乳業股受累。

責任編輯：林佩怡

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