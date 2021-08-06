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【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！

社會熱點 11:28 2021/08/06

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【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！

東京奧運中國跳水超新星爆發，中國軍團最年輕運動員，14歲廣東湛江小妹全紅嬋以完美演出，5跳3次滿分下一騎絕塵，拿下東京奧運女子單人10米高台跳水金牌。全紅嬋奪得奧運首金，年紀不但與中國跳水傳奇人物伏明霞當年相約，而且決賽分數還要高過伏明霞，創造奧運歷史。全紅嬋奪金後自然成為各方焦點，但這14歲小妹繼續展現出天真爛漫，表示要吃一樣她喜歡的零食慶祝。

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東京奧運周四（5日）女子單人10米高台跳水決賽，全紅嬋5跳之中，3次獲得難度系數3.2下的96.00分滿分，5跳合共取得466.20分。

全紅嬋這個得分，比銀牌隊友陳芋汐的425.40分高出40.80分，更拋離了銅牌澳洲跳水名將伍麗群（Melissa Wu，371.40分）94.80分，相當於多了表現絕佳的一跳。

【多圖！】10分完美！中國隊最年輕全紅嬋跳水奪第33金

全紅嬋這個分數，打破了奧運女子單人10米台跳水現有賽制下，師姐陳若琳在2008年北京奧運創下的447.70分紀錄。

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廣東小妹超威水！全紅嬋跳水滿分 政府連發多封賀信

全紅嬋生於2007年3月，7歲開始學習跳水，11歲進入廣東省跳水隊，13歲入選國家隊，一年後即登上了跳水舞台最高峰，媲美伏明霞。

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伏明霞第一次獲得奧運女子單人10米台跳水金牌，是1992年巴塞羅那奧運。那屆比賽7月舉行，而伏明霞生於1978年8月，奪金時還未滿14歲。

巴塞羅那奧運跳水比賽在戶外場館舉行。場館建於巴塞羅那城西小山之上，觀眾不但可以欣賞跳水選手演出，更可一覽巴塞羅那景色，畫面一流。

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伏明霞這位當年的湖北武漢小妹，以拋離銀牌和銅牌對手50、60分的優勢，拿下人生首面奧運金牌。她總分數是461.43分，比全紅嬋今次還差約5分。

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童言無忌？全紅嬋說：「我讀書差 似被騙去跳水一樣」

伏明霞當年比較害羞，記者問她「當了奧運冠軍，以後生活有甚麼改變？」，她笑一笑說：「我現在不太清楚。」

「你會怎樣慶祝？」伏明霞低頭笑得更燦爛，然後搖一搖頭示意不知道。「跟爸爸媽媽一起？」「會的，我現在也不知道（怎樣慶祝）。」

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伏明霞在巴塞奪金後，再於之後兩屆奧運多獲3金1銀。可見全紅嬋的奧運金牌之旅，相信才剛剛開始。

中國跳水超新星誕生！14歲全紅嬋一句話 盡顯大將之風

全紅嬋在東京奧運完成最後一跳後，站在她背後的主管教練劉犇一見大屏幕打出分數，馬上抱起全紅嬋把她高高舉起，慶祝勝利。

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雖然全紅嬋之後也笑了出來，但她初時當時表情還是有些茫然。她說：「我還沒有覺得甚麽，就是教練抱得有點疼。」

全紅嬋目前身高只有1米43，奧運金牌似乎有點大，垂到了肚上。她拿起金牌比比自己的臉，俏皮地擋住了眼睛。

「金牌好重啊，好像比我的臉還要大。我要感謝爸爸媽媽，謝謝他們鼓勵我，讓我勇敢一點，跳不好、拿不拿都沒關係。」

至於慶祝勝利的方式，全紅嬋早就想好了。「吃點好吃的，辣條！」

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（新華社圖片）

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責任編輯：連兆鋒

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