安徽破門查補課？ 官方：違防疫規定兼拒開門（有片）

內地推行教育「雙減」之際，網傳短片顯示，某地有補課班遭破門而入，教師更遭推撞，引發熱議。安徽含山縣政府通報，昨日有收到舉報指，有人違反防疫規定、組織學生補課，公安等到場後因場所拒開門而破門進入。

當局表示，涉事場所無辦學許可證，已責令其立即關閉並接受處理；對於個別工作人員執法急躁、不規範，將嚴肅處理。

據含山縣疫情防控應急綜合指揮部說明，昨早環峰鎮接到群眾舉報，反映城區有人違反防疫規定，組織多名學生聚集補課。社區工作人員到場責令立即關停，現場負責人賈某某當場承諾關閉。

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惟當天下午該鎮再接獲群眾舉報，反映學生還在同一場所集中補課。公安民警和防疫人員趕赴現場後，將30多名學生勸解疏散，其中一個房間敲了10多分鐘拒不開門，不得已破門而入，將在未戴口罩的18名學生勸導疏散。

經調查，該場所無辦學許可證，且嚴重違反當地疫情期間暫停校外培訓機構線下培訓的相關規定，已責令其立即關閉並接受處理。至於執法過程中，個別工作人員執法方式簡單、急躁、不規範的問題，將認真對待，嚴肅處理。

教師遭拉出訓誡 「虧損嚴重 為還錢營業」

涉事教師吳鳴（化名）向傳媒表示，事發昨午3時，他正在向初一學生教授英語，踹門而入者是社區防疫人員。他被掐脖控制，再被拉出教室訓誡，並拍下身份證件照片。

報道稱，近日因疫情防控要求，縣內所有教培機構暫停營業，為了暑假補課班正常進行，吳鳴將補課班大門關閉，讓學生從後門一小區內進出以躲避檢查。吳鳴回憶，聽到有防疫人員進入補課班他很害怕，心存僥倖想著與學生不發出聲音就不會被發現，於是將教室門反鎖。

他稱，防疫人員最後沒有處罰他，只是訓誡；他也很抱歉，指自己不應在防疫期間開設補課班、不該鎖門逃避。他解釋，近兩年因疫情原因，補課班虧損嚴重，目前在外有100多萬的負債，其中網貸和信用卡這個月馬上到期卻還不上，若不是為了還錢，他一定不營業。

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責任編輯：林佩怡

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