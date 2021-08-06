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【中國疫情】日增80本土確診創逾半年高 揚州棋牌室群組擴大

社會熱點 11:42 2021/08/06

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日增80本土確診創逾半年高 揚州棋牌室群組擴大

內地新冠肺炎疫情持續升溫，昨日（5日）新增逾百宗本土感染，本土病例佔80宗，創逾半年來新高；其中江蘇通報61宗為最多。江蘇揚州累計報告本土確診病例220宗，「棋牌室群組」擴大，其中一間棋牌室確診個案更多達56宗。目前，省內逾4萬間棋牌室、麻將館已全部暫停營業。

據國家衛健委通報，昨日新增124宗確診病例，本土佔80宗，分佈在江蘇61宗，湖南9宗，湖北6宗，內蒙古、河南、海南及雲南各1宗；境外輸入病例有44宗。

另外，當日內地新增58名無症狀感染者，本土佔21宗，湖北通報12宗，河南8宗，湖南1宗；境外輸入佔37宗。

最多本土確診病例的江蘇省，揚州市報告58宗，淮安市報告2宗，南京市報告1宗；當中22宗為輕型，36宗為普通型，3宗為重型。

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揚州逾200人染疫 多確診長者涉棋牌室

揚州7月28日通報首宗確診病例，至今累計報告本土確診病例220宗。其中83名確診者曾到棋牌室打牌或看牌，相關個案曾涉足過的棋牌室多達10間。

揚州首名確診者64歲毛某，隱瞞南京旅居史，連續多日到四季園小區秋南苑棋牌室打牌，引發當地這波疫情。毛某確診後，該棋牌室的確診病例亦不斷增多。

截至4日，秋南苑棋牌室的確診病例達到56人。市內另一位於史可法東路的巨集遠棋牌室，確診病例也達17人。在83宗去過棋牌室的病例中，60歲及以上的病例有74宗，70歲及以上的有40宗。

江蘇省衛健委副主任周明浩表示，因為這次病例涉及老年人比較多，對於醫療救治也提出了很大挑戰。對於老年患者，有關部門將高度重視基礎疾病治療，開展個性化治療，採取一切手段防止輕症轉重症，重症轉危重，全力救治患者。

另外，江蘇省公安廳黨委副書記尚建榮指，目前江蘇省45,371家棋牌室、麻將館已全部暫停營業；文娛場所、線下培訓機構亦已分別採取暫停營業措施。

揚州主城區開展開大規模核酸檢測

責任編輯：易燕丹

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