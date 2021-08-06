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【中美角力】美逾30商業團體 促拜登重啟對華貿易談判減關稅

國情動向 12:02 2021/08/06

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中美貿易緊張未緩解，《華爾街日報》報道，逾30個美國最有影響力的商業團體，呼籲拜登政府重啟與中國的貿易談判，並削減進口關稅，指這些關稅拖累美國經濟。

報道指出，這些商業團體周四（5日）去信美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）和財長耶倫（Janet Yellen），稱中國政府之前已經達到和兌現協議中的「重要基準和承諾」，包括向美國金融機構開放市場，減少美國對華農產品出口的一些監管壁壘。

信件提到，拜登政府以勞工為中心的貿易議程，應考慮到美國和中國加徵關稅讓美國人付出的代價，呼籲取消有損美國利益的關稅。

評估對華政策 美何時完成仍未知

上述商業團體代表零售商、晶片生產商、農場主等，包括如美國全國商會、美國商業圓桌會議、全美零售商聯合會、美國農場局聯合會和半導體產業協會，都是華盛頓最有影響力的大型商會。美國貿易代表辦公室和財政部發言人暫未回應。

報道引述知情人士透露，戴琦周四在西雅圖逗留期間，與美國西海岸6間大公司高管私下會面。戴琦對這些企業要求美國政府完成評估表示支持，但沒有透露美國政府正在制定的政策，或政策何時公布的細節。美國政府官員曾預計，評估工作將持續到今年秋季某個時候。

【中美角力】路透社：中國更新內部指引  要求國企加大國產採購

商務部：涉疆港台錯誤行動 損中美對話合作基礎

拜登政府上任後，一直檢視對華貿易政策，包括中美第一階段貿易協議，並保留了中國商品關稅。但拜登政府未表明是否打算維持對華商品關稅，而耶倫曾認為關稅對經濟有害；惟報道指其他官員私下表示，耶倫的話並非旨在暗示美國貿易政策發生了變化。

中國官員據報曾呼籲美國，取消對中國產品徵收的剩餘關稅。中方多次表示，中美第一階段貿易協議有利於中國、美國和世界，強調雙方應共同努力，創造氛圍和條件，推動協議落實。

另外，上述行業組織表示，中美政府需付出更多的努力，以確保中國履行現有採購協議。同時，信件表達對與華就貿易和經濟問題接觸的支持，認為美國應開始就第一階段協議未涵蓋的問題談判，包括國家補貼、政府採購、網絡安全和數字貿易。又敦促美國貿易代表辦公室給予企業一些關稅豁免，並啟動全面降低中國商品關稅的進程。

【中美角力】回應耶倫質疑對華關稅 趙立堅：貿易戰只會雙輸

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責任編輯：林佩怡

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