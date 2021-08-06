發改委：經濟恢復不穩固不均衡 要持續增強發展韌性

國家發改委副主任兼國家統計局局長寧吉喆周五（6日）撰文稱，全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復仍然不穩固、不均衡，內需增長動能偏弱，部分行業企業生產經營有所分化，就業結構性矛盾仍較突出，恢復中又出現一些新情況新問題，需要高度關注、推動解決。

該文於《人民日報》刊登並強調，要深化供給側結構性改革，推動高品質發展，確保完成全年發展主要目標任務，促進中國經濟行穩致遠。

文章在介紹今年上半年經濟時提到，上半年內地經濟在生產、分配、流通、消費方面日益改善。生產領域恢復常態。堅持擴大內需這個戰略基點，國內循環在經濟發展中的帶動作用明顯。國內國際循環相互促進。同時，安全發展亦得到保障。

▲ 上半年內地消費恢復

▲ 生產、分配、流通多方面恢復

文章稱，要不斷鞏固經濟恢復成效，持續增強發展韌性，面對全球疫情蔓延和國內經濟恢復基礎尚不牢固的環境，各方面立足超大規模國內市場，積極推動國際合作，暢通內外經濟迴圈，發展韌性進一步增強。

該文亦指出，今年以來，中國宏觀政策保持連續性、穩定性和可持續性，積極的財政政策提質增效、更可持續，穩健的貨幣政策靈活精准、合理適度，就業優先政策持續強化、取得預期成效，經濟增長、就業、物價、居民收入、國際收支等主要宏觀指標處於合理區間。

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責任編輯：李冰琪

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