▲ 【東京奧運】中國隊今晚出戰4x100 飛人蘇炳添：我們有這底線

中國隊在東京奧運田徑項目有驚喜表現，繼亞洲第一飛人蘇炳添早前殺入男子100米決賽並得第6名、創造歷史後，中國隊運動員也成功晉級男子、女子4x100米接力賽決賽，周五（6日）晚上與多個田徑強國爭奪獎牌。其中，蘇炳添會率中國男子隊出戰男子4x100接力決賽，這位亞洲最快男人表示：「我們接力有個底線。」

東京奧運田徑場周五晚上好戲連場。女子4x100接力決賽，會在9時30分舉行。中國女隊會在第9線出戰，對手包括牙買加、美國、英國等。4位姑娘梁小靜、葛曼棋、黃瑰芬、韋永麗在周四（5日）預賽上，跑出42秒82成績，以小組第3名晉級。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

緊接男子4x100接力決賽，會在9時50分舉行。中國男隊排在第7線，對手有加拿大、意大利、牙買加等，但沒有美國。湯星強、謝震業、蘇炳添、吳智強周四預賽跑出37秒92，創本賽季最佳成績，以小組首名晉級，並在預賽兩個小組之中，僅慢於牙買加的37秒82。

蘇炳添在預賽後，為男團在決賽中的表現預期定出底線。他說：「跑出37秒79的全國紀錄，是這次參賽的底線。」

周四預賽在上午進行，賽道曬得很熱。謝震業表示自己所在的「第三棒還好」。蘇炳添和吳志強則說自己「曬得燙腳」。謝震業之後也開玩笑說，這是風火輪。

蘇炳添率中國男子隊揚威 小組首名入4x100決賽

中國田徑再有驚喜！殺入女子4x100決賽

對於比賽中的交接棒，蘇炳添稱：「還能更好。」

謝震業說：「今天（周四預賽）這個成績可以了，但是希望我們還有更好的成績，因為這還不是我們最好的能力，希望決賽能夠再接再厲，有更好的突破。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

蘇炳添愛情長跑曝光 青梅竹馬妻是大美人（多圖）

這次的棒次有特殊安排嗎？

蘇炳添答：「沒有特別的安排，國內選拔賽6月才出來，賽前的條件是奧運會要求必須由今年每個國家成績的前6名參加，所以我們這個陣容磨合的時間太短了，也沒有其他的訓練方法，所以就按照里約的第一、二、三棒順序來，只是第四棒換了吳志強和里約不一樣。」

「這樣的話，沒有太多時間去練，我們之前從去年12月開始練了一個陣容，因為要重新通過奧運選拔賽，確定名單，所以之前的許周政他們都沒能入圍，他們都被淘汰了，對於我們來說，這是個考驗。」

謝震業：「這麽短的時間只能用這個老陣容，用新的陣容我們需要更長時間去磨合，老陣容會比較穩定。」

從預賽的交接棒看，謝震業等了湯星強，而蘇炳添最後追了吳志強一下，顯然配合並不能說是完全順滑。蘇炳添認為：「不是特別好，還有進步的空間。」謝震業也承認，「各方面還有一些瑕疵。」

蘇炳添成「地球跑最快教授」 他論文原來寫這事

中國飛人蘇炳添3個神秘動作 3個都有意思

男子100米決賽後，蘇炳添曾經表示，後面最大的目標就是接力，爭取打破39秒79的全國紀錄。如果真的破全國紀錄的話，有望進入三甲拿獎牌。

蘇炳添說：「打破全國紀錄是我們參加奧運會的底線，因為我覺得我們19年（世錦賽）預賽都到37秒79，要不是謝震業當時腳受傷，我們就破了（全國紀錄），只是推遲了一點，我相信我們能做到。」

對於女隊的晉級，蘇炳添說：「我們一直看著女隊和她們一起長大的，16年她們已經進入了決賽。當時美國隊說她們（自己）技術上有問題，要求重跑，結果擠掉了我們。5年之後看到她們能夠進決賽，非常高興，中國男子女子一起進決賽，是歷史突破。希望大家一起創造好成績。」

有日本媒體說，蘇炳添是亞洲跑得最快的副教授，對此蘇炳添說：「我現在更主要的是參加決賽的運動員，要真正脫下戰袍才能回到學校里面去當老師。」

中國宜抓緊蘇炳添機遇 免重蹈劉翔後繼無人覆轍

蘇炳添創紀錄後感謝一男子：我的幸運之神

蘇炳添男子百米跑第六！衝金失敗 雖敗猶榮

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒