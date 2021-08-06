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中俄寧夏實兵實裝合練 為萬人聯合軍演做準備

社會熱點 13:53 2021/08/06

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中俄寧夏實兵實裝合練 為萬人聯合軍演做準備

中俄 「西部·聯合-2021」演習定於8月9日至13日，在位於寧夏的青銅峽合同戰術訓練基地舉行，前期各項準備工作已經就緒，雙方亦於周四（5日）先舉行實兵實裝合練，為下周聯合軍演拉開序幕。

新華社報道，中方參演部隊以西部戰區為主，俄羅斯聯邦武裝力量以東部軍區為主，雙方共派出兵力1萬多人。目前，俄方參演官兵按照中方防疫規定，完成隔離醫學觀察後，已全部進入演習地域。

中方專門建立與俄方的聯通專網，組織與俄視頻對接，明確演習總體安排、指揮演練、實兵演練、疫情防控要求。

另外，依托集裝箱組合式指揮方艙和指揮車組，開設指控中心，新研發了中俄文雙語通用版指揮信息系統，採取多種模式構建通信指揮網路體系，建設場區視頻導調指揮網，配發6類200多部通信指控裝備。

國防部宣佈中俄下月在寧夏軍演 涉及兵力逾萬人

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疫後中國境內首次中外聯演

這次是新冠肺炎疫情爆發以來，首次在中國境內進行中外聯演聯訓活動。俄羅斯國防部消息指，俄方參演官兵在聯演準備階段，首次學習使用解放軍提供的武器裝備。

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《解放軍報》報導，周四（5日）上午10時30分，中俄雙方在合同戰術訓練基地的實兵實裝合練拉開序幕。

中俄合練 為正式演習打基礎謀突破

參演兵力進行了聯合防空、聯合破障、聯合立體奪要、聯合傘降突擊、聯合對地打擊等20多個課目的演練。合練持續約40分鐘，整個過程銜接緊密，行動配合默契，火力協同精準，達到預期目的，為即將進行的正式演習奠定了堅實基礎。

此次演習以聯合維護地區安全穩定為課題，中俄兩軍混合編組、合帳謀劃、聯合行動。這是俄軍首次成建制參加中方戰略戰役演習，也是俄軍首次成規模使用中方主戰裝備參演。此前，中方派出教學組，採取一對一、點對點的教學方式，幫助俄方官兵盡快熟悉裝備操作使用，快速進入戰鬥狀態。

合練結束後，中俄雙方就合練中發現的問題進行會商梳理，對演習計劃進行修改完善。

演習總指揮、西部戰區副司令員劉小午表示，演習充分吸收我軍練兵備戰成果，借鑒近年中俄聯演經驗，將在體系用兵、聯合用兵、實戰用兵等方面謀求新突破。

責任編輯：易燕丹

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