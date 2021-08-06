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【東京奧運】今晚乒乓男團中國德國爭金 馬龍：做好艱苦準備

社會熱點 14:00 2021/08/06

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今晚，東京奧運會乒乓球比賽將迎來最後一戰。男子團體決賽中，中國隊將與德國男乒交鋒。中國坐擁單打世界排名前三位的樊振東、馬龍、許昕，但迎戰實力堅挺的德國，仍可能面臨苦戰。隊長馬龍賽前表示，要做好打滿5局的艱苦準備。

自2008年乒乓球團體賽成為奧運項目以來，中國男乒已在決賽中戰勝了三個對手，實現3連冠，其中首次奪冠擊敗的就是德國隊。13年後，德國隊今屆在8強和4強賽事中，均打了五盤大戰，淘汰實力不俗的中華台北隊和東道主日本隊，躋身決賽。

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德國隊綜合實力 對手中最強

中國乒乓球隊的晉級之路雖未丟盤分，但也並非一帆風順，尤其單打場場令人揪心。8強賽對陣法國隊，第一單打樊振東與世界排名第18位的高茨激戰至決勝局，才以11比7險勝。之後迎戰南韓隊，樊振東雖以3比0擊敗張禹珍，但每局開局都因過於保守處於劣勢，依靠後程發力才逆轉獲勝。馬龍則在2比0領先後被老將李尚洙拖入決勝局，險些失分。

而德國隊的綜合實力，在一眾對手中堪稱最強。2008年時便助隊摘銀的奧恰洛夫，目前單打世界排名第七，是排名最高的非亞洲選手。本屆奧運會單打4強中，奧恰洛夫一度將馬龍拖入決勝局，最終僅以兩分之差惜敗，隨後他戰勝中華台北新秀林昀儒，穫銅牌。不過，團體賽中，奧恰洛夫曾在一單位置上先後輸給了林昀儒以及日本的張本智和，後來在兩場的決勝局勝出。

出場順序也需關注

德國隊另一北京奧運奪牌功臣、現年40歲的波爾也寶刀未老，目前是單打世界排名第十。本屆奧運單打早早輸給4強選手鄭榮植後，波爾在團體賽三單位置上屢建功勳，擊敗了中華台北選手陳建安和日本名將、新科奧運會混雙冠軍水谷隼。而單打世界排名第17位的弗朗西斯卡，雖然作為二單曾輸給林昀儒和張本智和，但面對世界排名第四的張本智和時也一度以2比0領先。決賽中，無論波爾和弗朗西斯卡的位置是否調整，不能掉以輕心。

此外，波爾和弗朗西斯卡的男雙組合世界排名第11位，此前三場「打頭炮」一局未失，很可能給前世錦賽冠軍馬龍/許昕製造麻煩。對於決賽，德國隊上下都表現得十分積極、團結。奧恰洛夫表示，與中國乒乓球隊爭奪冠軍堪稱「競技體育的最大挑戰之一」，但他堅信隊伍可以「一直走下去」。隊伍主帥、曾獲得奧運會男雙銀牌的德國名宿羅斯科夫則直言：「相信我們會有機會。」

面對強大的對手，中國隊也已做好了苦戰的準備。國乒隊長馬龍即表示，正是因為賽前做足了困難準備，自己才能在被李尚洙拖入逆境時頑強致勝，「決賽也一樣，一定要做好打滿五盤的艱苦準備。每個人都要守好自己這一分，不能有依賴心理。」

【東京奧運】乒乓馬龍險勝奧恰洛夫 德國老將這樣痴迷中國對手

【東京奧運】馬龍奪乒乓球男單金牌 還創了這紀錄

責任編輯：李冰琪

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