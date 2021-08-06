上海小學期末不再考英語？官方文件這樣說

內地推行教育「雙減」後，一則有「上海小學期末不再考英語」的報道引發關注，事關上海市教委近日印發通知，提到「三、四、五年級期末考試僅限語文、數學兩門學科，其他學科只進行考查」，而考查形式可靈活多樣，嚴格執行「等第制」。

為切實減輕中小學生過重的課業負擔，促進中小學生身心健康發展，上海市教委日前發布關於印發《上海市中小學2021學年度課程計劃及其說明》的通知。

習近平思想讀本 列中小學必修

當中提出多項要求，包括中小學要把《習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本》，作為必修內容，利用道德與法治（思想政治）課、班團隊課、校本課程等統籌安排課時，由思想政治課教師主講，每冊集中學習1學期，平均每周1課時。

同時，嚴禁學校組織中小學生參加任何形式、任何範圍的聯考或月考。其他要求包括：

小學生學業評價嚴格實行等第制

小學階段不進行期中考試或考查

小學一、二年級可進行期末考查（一年級不得進行書面考查）

三、四、五年級期末考試僅限語文、數學兩門學科，其他學科只進行考查，考查形式可靈活多樣，嚴格執行等第制

初中除語文、數學、外語學科可舉行期中、期末考試以外，其他學科只進行期末考試或考查

道德與法治、歷史、地理學科採用開卷形式（或以開卷、閉卷相結合的形式）考查

物理、化學、生命科學學科應加強動手實驗能力考查

信息科技、勞動技術、體育與健身、藝術、音樂、美術學科只進行操作、應用和實踐性的考查

網上對此議論紛紛，針對期末不再考英語的解讀，有人認為在小學階段學好英語很重要，擔心不用考試會影響學習表現和水平；但有人覺得，不用應試方法去學英語，確實能減輕學習負擔。

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每天1小時體育活動

此外，通知提出，各中小學要保證學生每天校園體育活動1小時，認真落實「三課、兩操、兩活動（小學各年級落實五課、兩操、兩活動）」，即每周安排體育與健身課程3課時（小學階段學校每天開設1節體育課）、體育活動兩次，每天安排廣播操至少1次、眼保健操2次，不得擠佔體育與健身課時和體育活動時間。中小學校每天統一安排30分鐘的大課間體育活動，每節課間應安排學生走出教室適量活動和放鬆。

當地又嚴禁用地方課程、校本課程取代國家課程，不得組織學生購買未經國家或上海市審查通過的書本資料，不得擅自使用未經上海市中小學教材審查委員會審查通過的境外原版（或改版）的教材。

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責任編輯：林佩怡

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