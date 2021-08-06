製造業請人難 內地年輕人寧做外賣車手「餓死不進廠」

內地外賣行業發展蓬勃，有傳媒報道，因外賣車手工作時間彈性、收入可能比工廠多，令不少製造業的年輕工人轉行做車手，企業招人難情況持續。

內地《界面新聞》報道，內地製造業工人流失，外賣行業成為吸納主力，新冠疫情爆發更加劇這種流動。

美團4成車手 來自製造業工人

據2020年美團騎手就業報告，美團超過250萬名騎手中，有近4成來自製造業工人，是車手最大來源，其次是小生意老闆、銷售和建築工人。

報道指出，對於身上沒有學歷和技能的年輕人而言，外賣行業意味金錢和自由，而工廠恰恰相反，是錢少、活多、被管束。

抱怨工廠環境差 外賣或月薪上萬

報道引述一名18歲外賣車手，半年前從一間電子廠離職，「每月給5000塊（人民幣，下同）都不會再幹的活」，「我再也不進廠了，餓死都不要進廠」。

該名年輕人做外賣如魚得水，一天可跑48單外賣，賺300多元；賺夠了3天的生活費，他就可以躺3天再出來上班。而他之前在廠裡負責處理設備報警信息，20部機器大約擺了5、60米長，平均每部機器5分鐘會報警一次，他要來回查看處理，還要兩班倒，每天微信步數超過3萬。

另一名24歲外賣車手，初中畢業後曾做過電子廠、賣香蕉、房產中介、送過快遞，今年做了專送騎手的第5年，過上深圳月薪上萬的生活。

他說，「從廠裡出來跑過外賣的，誰還會進廠啊？」憶及2014年在電子廠裡扭螺絲，日做11小時，1個月最多2800元，環境差，又難找女朋友。

車手也難做 晉升渠道窄

據國家統計局，去年中國農民工月均收入為4072元，而美團研究院報告顯示，全國騎手月均收入為4950.8元，比農民工平均收入高出近五分一。

工人流失，製造業招人難已經不是新聞。《人民日報》一份調查顯示，中國有高達73%的企業都面臨招工難，尤其缺乏技術型人才。人口紅利消失是其中一個原因，但更大原因是，外賣、快遞等新業態，給青年人提供更豐富選擇。

不過，車手也有也有自己的困境，例如不斷被縮減的指定送達時間、隨時面臨被罰款的風險。晉升渠道狹窄，送1年和送5年外賣的年收入沒什麼差別。更多人做起副業，一些車手賺夠了就離開。

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責任編輯：林佩怡

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