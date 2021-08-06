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美語言學習程式Duolingo 傳遭內地下架

社會熱點 16:35 2021/08/06

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美語言學習程式Duolingo 傳遭內地下架

中國加強監管教育行業，或殃及美國教育科技公司。彭博報道，美國語言學習應用程式多鄰國（Duolingo），已從中國多個應用商店下架。

報道指出，多鄰國下架，表明中國政府打擊營利性教育行業，也影響到境外有關公司。報道引述多鄰國電郵聲明稱，公司正努力解決問題，希望短期內恢復該應用程式；同時，中國現有用戶仍可繼續該App。

內地「界面新聞」則引述多鄰國中國區市場總監向海納表示，最近接到指示，需加強應用中的內容規範機制。現正配合完善產品更新，多鄰國App將暫時從各應用商店平台下架，已下載程式的用戶可正常使用學習。

受消息影響，上月28日在美國納斯達克上市的多鄰國（DUOL），昨日股價一度受挫，跌至近138美元，後來反彈，收市報146美元，升幅逾3%。但盤後價跌逾5%。

多鄰國2012年成立於美國匹茲堡，該程式提供40種語言課程，涵蓋英、日、韓、法等大眾語言，也包括威爾斯語、納瓦霍語等小語種和瀕危語言。

上海小學期末不再考英語？官方文件這樣說

內地再出手整頓教育亂象 啟動中小學有償補課專項整治

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中國國務院早前印發「雙減」意見，即減輕在義務教育階段學生作業負擔，和校外培訓負擔，其中列明或將對培訓機構收費進行調控，另嚴禁隨意資本化運作，未來學科類培訓機構或將不能上市。

責任編輯：易燕丹

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