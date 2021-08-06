新冠疫情衝擊 大摩調降中國今年GDP增長預估

內地新冠肺炎疫情持續，投行摩根士丹利研究報告指出，因應目前由Delta病毒引發的疫情，比冬季復發影響更多地區，該行調降中國第三季及全年GDP增長預估，並預計未來數月將再下調存款準備金率（降準）50基點，並加快基建投資。

料未來數月再降準

報告指出，現時中國中高風險地區合計，比冬季時的逾6個省份、72個中高風險地區為多。雖然病例數仍相對較少，但變種病毒的傳播性更強，且中國「零感染」策略表明經濟影響是無可避免。據內地傳媒統計，本輪疫情至少涉及17省，中高風險地區超過190個。

摩根士丹利把中國今年GDP按年增速預估，調降50基點至8.2%。考慮到旅遊、餐飲和娛樂等服務消費減弱，中國第三季GDP增長預測降至5.1%，兩年平均增長5%。

不過，報告認為，隨著財政支持和基建投資加大，以及疫情穩定下消費溫和反彈，預計中國第四季GDP兩年平均增長，將回升至5.5%（按年增長4.5%）。

今年第二季，中國GDP按年增長7.9%，略低過預期，兩年平均增長5.5%；上半年GDP按年增長12.7%。全年經濟增長目標為6%以上。

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責任編輯：林佩怡

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