  • 29°C
香港時間 : 2021806日 (五) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遭美圍堵 華為上半年銷售收入按年跌29%

經濟脈搏 17:04 2021/08/06

分享：

受美國圍堵封殺等影響，華為上半年銷售收入按年下跌29%，至3,204億元（人民幣，下同）。彭博據此計算，華為今年第二季銷售收入下降38%，是受到美國制裁以來最大降幅。

華為今日發布2021年上半年經營業績，指整體經營結果符合預期。上半年，華為實現銷售收入3,204億元，淨利潤率9.8%。

其中，運營商業務收入為1,369億元，企業業務收入為429億元，消費者業務收入為1,357億元。降幅最大的是包括手機業務在內的消費者業務部門，營收下降47%。

外部影響 全年消費者業務收入料降

路透引述華為發言人稱，淨利潤率上升0.6個百分點至9.8%，很大程度因效率改善。

據華為新聞稿，華為輪值董事長徐直軍表示，華為明確了公司未來5年的戰略目標，即通過為客戶及夥伴創造價值，活下來、有質量地活下來。展望全年，盡管消費者業務因受到外部影響收入下降，但有信心運營商業務和企業業務，仍將實現穩健增長。

他又稱，面對挑戰，全體華為員工都展現非凡勇氣和力量，感謝他們的付出。華為仍堅信數字技術的創新，可為人類社會面臨的新問題，帶來新的解決方案，通過產品和技術創新，幫助推動低碳社會、智能社會的到來。

華為據報加大遊說 新聘前美議員和官員

國家電網登《財富》世界500強第二名 華為逆境躍升排44 

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

歐美聯手封殺下 華為電信設備全球市佔仍穩坐第一
2021/06/18
歐美聯手封殺下 華為電信設備全球市佔仍穩坐第一
華為任正非：不能因美國打壓就不學習美國 這樣會自閉
2021/06/27
華為任正非：不能因美國打壓就不學習美國 這樣會自閉
華為擬武漢建立首間芯片廠 「哈勃戰略」曝光
2021/07/02
華為擬武漢建立首間芯片廠 「哈勃戰略」曝光
華為據報加大遊說 新聘前美議員和官員
2021/07/09
華為據報加大遊說 新聘前美議員和官員
美FCC撥款19億補助移除中企電訊設備 華為：不切實際
2021/07/14
美FCC撥款19億補助移除中企電訊設備 華為：不切實際

你可能感興趣

歐美聯手封殺下 華為電信設備全球市佔仍穩坐第一
11:38 2021/06/18
歐美聯手封殺下 華為電信設備全球市佔仍穩坐第一
華為任正非：不能因美國打壓就不學習美國 這樣會自閉
19:43 2021/06/27
華為任正非：不能因美國打壓就不學習美國 這樣會自閉
華為擬武漢建立首間芯片廠 「哈勃戰略」曝光
18:22 2021/07/02
華為擬武漢建立首間芯片廠 「哈勃戰略」曝光
科技戰 中美關係 制裁 產品 經濟 銷售 華為 美國 人民幣 中國

下一篇文章

新冠疫情衝擊 大摩調降中國今年GDP增長預估
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

深圳商報呼籲「謹防媒體干擾股市」 文章已刪除
深圳商報呼籲「謹防媒體干擾股市」 文章已刪除
中國品牌內地走俏 投資界視黃金機會
中國品牌內地走俏 投資界視黃金機會
林毅夫提三大理由 美30年後會對中國「心悅誠服」
林毅夫提三大理由 美30年後會對中國「心悅誠服」
【大灣區】北上有得玩！深圳將建全球最大樂高樂園Legoland
【大灣區】北上有得玩！深圳將建全球最大樂高樂園Legoland
發改委：經濟恢復不穩固不均衡 要持續增強發展韌性
發改委：經濟恢復不穩固不均衡 要持續增強發展韌性
中國何時能晉身高收入國家？ 林毅夫這樣預期
中國何時能晉身高收入國家？ 林毅夫這樣預期