遭美圍堵 華為上半年銷售收入按年跌29%

受美國圍堵封殺等影響，華為上半年銷售收入按年下跌29%，至3,204億元（人民幣，下同）。彭博據此計算，華為今年第二季銷售收入下降38%，是受到美國制裁以來最大降幅。

華為今日發布2021年上半年經營業績，指整體經營結果符合預期。上半年，華為實現銷售收入3,204億元，淨利潤率9.8%。

其中，運營商業務收入為1,369億元，企業業務收入為429億元，消費者業務收入為1,357億元。降幅最大的是包括手機業務在內的消費者業務部門，營收下降47%。

外部影響 全年消費者業務收入料降

路透引述華為發言人稱，淨利潤率上升0.6個百分點至9.8%，很大程度因效率改善。

據華為新聞稿，華為輪值董事長徐直軍表示，華為明確了公司未來5年的戰略目標，即通過為客戶及夥伴創造價值，活下來、有質量地活下來。展望全年，盡管消費者業務因受到外部影響收入下降，但有信心運營商業務和企業業務，仍將實現穩健增長。

他又稱，面對挑戰，全體華為員工都展現非凡勇氣和力量，感謝他們的付出。華為仍堅信數字技術的創新，可為人類社會面臨的新問題，帶來新的解決方案，通過產品和技術創新，幫助推動低碳社會、智能社會的到來。

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責任編輯：林佩怡

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