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【東京奧運】劉虹在女子競步奪銅 同時創下這項紀錄

社會熱點 17:44 2021/08/06

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劉虹以第3名衝線。（新華社圖片）

今日（6日）下午舉行的東京奧運女子20公里競步決賽，有中國「競步女王」之稱的劉虹，以1小時29分57秒取得一面銅牌，而金牌、銀牌則分別由意大利及哥倫比亞的選手奪得。34歲的劉虹一共參加過6屆世錦賽、4屆奧運，並連續第三屆在奧運取得獎牌，成為該項目史上成績最佳的運動員。

賽事下午3時30分在札幌舉行，劉虹與隊友楊家玉、切陽什姐聯手出戰。由於當地天氣高溫潮濕，不少選手走了1公里多後已開始補充水分，對作為老將的劉虹來說，體能更是一大考驗。期間，劉虹的一隻鞋被身後的選手踩掉，她重新整備後追上先頭部隊，與隊友戰術配合，最後保持獎牌。

選手在高溫天氣下需不斷補充水分。（新華社圖片）

「16年奧運會結束了之後，我所有的冠軍和獎牌，還有紀錄都已經拿到了。」劉虹在里約奧運後選擇回歸家庭，後來在一些業餘比賽中意識到自己對競步的懷念，才陸續返回賽場。對於這次奧運，她在之前訪問中提到，她享受的是備戰的過程、身體的變化，以及與家人相處，獎牌需要幾分運氣，但不是最重要。

其實是競成就了我，那我能為競走做些甚麼？」劉虹認為，競是中國的傳統項目，但大部分人對於它的認識有限，「既然我已經有這樣的一個影響力或者有這樣一個高度，我回過頭來能為競走貢獻些甚麼？...我還是希望讓更多人去了解競步，甚至去參與進來，這樣我作為一個競步人，會覺得很光榮。」

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責任編輯：陳建錫

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