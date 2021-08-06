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【內地疫情】孫春蘭促遏制擴散 鄭州全市小區閉環管理

社會熱點 18:05 2021/08/06

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內地新冠疫情持續升溫，副總理孫春蘭到河南省鄭州市，調研指導疫情防控工作，並實地考察，強調刻不容緩落實防控舉措，盡快把疫情擴散勢頭遏制住。

鄭州本輪逾百人染疫，全市居民小區今起實行閉環管理，嚴格落實「測溫掃碼」措施，中高風險地區內居民「足不出戶」，其他居民堅持非必要不出市。

另外，鄭州交運集團所屬各汽車站，今日起暫停所有班次，旅遊客運此前已停運。鄭州重點區域和主要道路，今晚將防疫消毒。

這次鄭州疫情，是由鄭州市第六人民醫院感染引發的本土聚集疫情，與醫院收治的一名境外輸入的病例基因測序高度同源，也是Delta變種病毒。這次感染與南京疫情無關。

【Delta疫情】鄭州雨災後爆疫情 首輪核酸篩出上百病例

河南鄭州暴雨成災 習：防「大災後有大疫」

孫春蘭強調，要加快重點人員協查工作，迅速組織全員核酸篩查，堅持逢「陽」必報、接報即查、應隔盡隔，備足隔離房間，封控中高風險小區，把疫情風險控制在最小範圍。同時要汲取院感的教訓，深入開展排查整頓，醫院院長、科室主任、醫務人員都要負起責任，對院感實行零容忍。

針對近期全國出現的多點散發疫情，孫春蘭強調，各地各部門要進一步提高責任感，堅決杜絕鬆懈麻痺思想，堅定信心、爭分奪秒，保持指揮體系扁平化高效運轉，從嚴從緊落實「外防輸入、內防反彈」各項舉措，加強重點地區重點環節的督查落實，盡快遏制疫情擴散蔓延。

責任編輯：林佩怡

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【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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