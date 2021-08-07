《環時》：美人權機構炒作新疆議題 敲詐中美企業30萬美元

中美就新疆等人權議題持續角力，官媒《環球時報》從國家安全機關獲悉，美國勞工監察組織「工人權利協會」（THE WORKER RIGHTS CONSORTIUM，簡稱WRC）曾藉炒作「新疆存在強迫勞動」，向中國浙江某運動服飾公司（下文簡稱浙江公司）及其合作方、美國某知名運動品牌敲詐30萬美元「人權公益費」用以「平息事端」。

據《環時》從國家安全機關獲悉，2018年10月17日，浙江公司下屬新疆和田公司（下文簡稱和田公司）法人代表S先生接到美聯社、《紐約時報》電話採訪，要求其解釋「使用非法勞工代工美國品牌服飾」。在採訪中，S對美國媒體所言予以否認，惟美聯社仍在2018年12月19日刊登了和田公司「僱用『新疆再教育營』拘禁者製作運動服」的不實報導。

其中，報道提到美國某知名運動品牌，稱根據美國海關數據，當年4月，該美國品牌開始從和田公司進口100%滌綸的T恤和褲子，「運輸記錄上的地址與『拘留營』的地址相同」。

美聯社相關報導被30多家外媒轉載，一時引起軒然大波。實際上，該美國品牌和第三方調查員曾經在2017年12月和2018年1月兩次實地參觀和評估過和田公司，並沒有發現任何異常情況。

報道指，「工人權利協會」在沒有證據的情況下沒有停止相關炒作，繼續向涉事公司施壓，蠻橫要求浙江公司提供所有員工姓名、職位、入職日期、性別甚至工資單等信息。

報道指，在反复炒作施壓後，「工人權利協會」還向涉事美國公司和浙江公司索要60萬美元「捐款」，名義是「為了世界人權更好的明天」。而浙江公司及涉事美國公司為了維繫生意、減少損失，最終支付30萬美元「人權公益費」平息事端，其中浙江公司及涉事美國公司各承擔15萬美元。

報道稱，根據浙江公司和美國公司的協議，兩家公司共同承擔30萬美元的費用，賬目顯示，2019年12月開始，由該美國品牌分三筆，每筆為10萬美元錢轉賬給「人權觀察」組織。當該美國公司開始支付這筆費用時，它將每月從浙江公司發貨交易中扣除6250美元，一共24個月共計15萬美元。

報道又引述中國現代國際關係研究院研究員、反恐問題專家李偉表示，新疆根本就沒有所謂的「強迫勞動」，「工人權利協會」這樣的非政府組織根本沒有法律權力去監管企業，它通過編造莫須有的罪名不斷騷擾企業，迫使其「認捐」，性質就是敲詐。

李偉認為，這樣明目張膽的敲詐與美國加緊利用和炒作涉疆問題向中國施壓的大背景密不可分，「如果不予堅決回擊，其他的NGO也都會效仿著去騷擾中國企業，國家安全機關堅決果斷的出擊，就是在給企業撐腰。」

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責任編輯：蒯宇澄

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