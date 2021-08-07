【東京奧運】14歲全紅嬋一戰成名 湛江老家成打卡勝地

年僅14歲的中國跳水選手全紅嬋周四（5日）摘得奧運女子十米台冠軍，一戰成名後的她因率真、可愛的風格圈粉無數，家鄉湛江也成了網民的打卡聖地，每天有上百人前去拍照。全紅嬋此前曾透露家境貧寒，直言奪冠是為了「給媽媽治病」，更令無數網民感動。

綜合內媒報道，首次參加國際大賽的全紅嬋在此次奧運比賽中不僅獲得金牌，還以三跳滿分的成績刷新了世界女子10米跳台比賽的總分紀錄。

作為中國代表團年齡最小的運動員，全紅嬋以精湛的跳水技術和率真的性格受到網民熱捧。關於全紅嬋的話題一直霸占微博熱搜，「全紅嬋說壓水花秘訣不知道」、「全紅嬋最愛吃辣條」、「全紅嬋還沒去過遊樂園」等話題都持續停留在微博熱搜榜。

全紅嬋媽媽：不知原來有這麼多親戚

全紅嬋成名後，她家也成了網紅打卡地，每天上百人圍堵在門口。有報道稱，有人自稱是全紅嬋家的親戚，有人則過來拍照沾光，還有人是過來直播的網紅，希望通過此舉賺取流量。

全紅嬋的媽媽忙前忙後的招呼著各方人士，她感慨稱，不知道自己家原來還有這麼多親戚。不過，由於不堪忍受持續的騷擾，全家之後就把院門關了，不再對外接待。

此外，一則有關全紅嬋的熱搜消息再次獲得網民點贊。一家私人企業自發給全紅嬋一家送去關懷與問候，並贈送獎金20萬人民幣，但被全紅嬋爸爸婉拒了，只留下了鮮花。

全爸爸說不能消費女兒的榮譽，還是要靠自己的雙手努力。他在受訪時也承諾，等女兒回來就帶她去遊樂園，讓她好好玩一場。

據了解，出生於廣東湛江的全紅嬋自幼家庭條件困難，父母是普通農民，而母親由於車禍無法正常工作，整個家庭靠她父親苦苦支撐。全紅嬋在奪冠前就在採訪時表示，想「賺好多錢，治好母親的病」。

在她奪冠后，湛江市衛生健康局聯合廣東醫附屬醫院到病房看望慰問了全爺爺。廣東醫附屬醫院表示奧運冠軍在賽場上為國爭光，醫院要解決運動員的後顧之憂。該院表示，將為全紅嬋的爺爺及其患病的媽媽提供全方位的醫療保障服務。

三湛江企業為全紅嬋贈送住宅、商舖和獎金

另據「湛江這座城」微博消息，湛江市工商聯已確認，將有三家湛江企業為全紅嬋贈送住宅、商舖和獎金。

此外，廣州長隆、歡樂谷等企業都明確表示，為全紅嬋及其家人送上VIP年卡，全年免費暢玩，還可以享受VIP接待。

至於全紅嬋的「辣條」心願，辣條企業衛龍回應稱：「公司正在找渠道跟全紅嬋團隊聯繫，但目前尚未聯繫到，也希望廣大網友牽線。」

衛龍食品昨日還表示，自家的辣條在今早已經送到了全紅嬋家所在的村委會。

另一辣條企業源氏食品昨天也在微博上表示，一輛滿載辣條的廂式貨車從洛陽發車，開往廣東湛江，準備送給愛吃辣條的全紅嬋妹妹。源氏食品還隔空喊話道：「如果她願意，源氏辣條終身管夠，再送她一個小賣部。」

責任編輯：蒯宇澄

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