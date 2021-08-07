  • 29°C
香港時間 : 2021807日 (六) 19:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】14歲全紅嬋一戰成名 湛江老家成打卡勝地

社會熱點 18:17 2021/08/07

分享：

年僅14歲的中國跳水選手全紅嬋周四（5日）摘得奧運女子十米台冠軍，一戰成名後的她因率真、可愛的風格圈粉無數，家鄉湛江也成了網民的打卡聖地，每天有上百人前去拍照。全紅嬋此前曾透露家境貧寒，直言奪冠是為了「給媽媽治病」，更令無數網民感動。

綜合內媒報道，首次參加國際大賽的全紅嬋在此次奧運比賽中不僅獲得金牌，還以三跳滿分的成績刷新了世界女子10米跳台比賽的總分紀錄。

作為中國代表團年齡最小的運動員，全紅嬋以精湛的跳水技術和率真的性格受到網民熱捧。關於全紅嬋的話題一直霸占微博熱搜，「全紅嬋說壓水花秘訣不知道」、「全紅嬋最愛吃辣條」、「全紅嬋還沒去過遊樂園」等話題都持續停留在微博熱搜榜。

全紅嬋媽媽：不知原來有這麼多親戚

全紅嬋成名後，她家也成了網紅打卡地，每天上百人圍堵在門口。有報道稱，有人自稱是全紅嬋家的親戚，有人則過來拍照沾光，還有人是過來直播的網紅，希望通過此舉賺取流量。

全紅嬋的媽媽忙前忙後的招呼著各方人士，她感慨稱，不知道自己家原來還有這麼多親戚。不過，由於不堪忍受持續的騷擾，全家之後就把院門關了，不再對外接待。

此外，一則有關全紅嬋的熱搜消息再次獲得網民點贊。一家私人企業自發給全紅嬋一家送去關懷與問候，並贈送獎金20萬人民幣，但被全紅嬋爸爸婉拒了，只留下了鮮花。

全爸爸說不能消費女兒的榮譽，還是要靠自己的雙手努力。他在受訪時也承諾，等女兒回來就帶她去遊樂園，讓她好好玩一場。

據了解，出生於廣東湛江的全紅嬋自幼家庭條件困難，父母是普通農民，而母親由於車禍無法正常工作，整個家庭靠她父親苦苦支撐。全紅嬋在奪冠前就在採訪時表示，想「賺好多錢，治好母親的病」。

在她奪冠后，湛江市衛生健康局聯合廣東醫附屬醫院到病房看望慰問了全爺爺。廣東醫附屬醫院表示奧運冠軍在賽場上為國爭光，醫院要解決運動員的後顧之憂。該院表示，將為全紅嬋的爺爺及其患病的媽媽提供全方位的醫療保障服務。

三湛江企業為全紅嬋贈送住宅、商舖和獎金

另據「湛江這座城」微博消息，湛江市工商聯已確認，將有三家湛江企業為全紅嬋贈送住宅、商舖和獎金。

此外，廣州長隆、歡樂谷等企業都明確表示，為全紅嬋及其家人送上VIP年卡，全年免費暢玩，還可以享受VIP接待。

至於全紅嬋的「辣條」心願，辣條企業衛龍回應稱：「公司正在找渠道跟全紅嬋團隊聯繫，但目前尚未聯繫到，也希望廣大網友牽線。」

衛龍食品昨日還表示，自家的辣條在今早已經送到了全紅嬋家所在的村委會。

另一辣條企業源氏食品昨天也在微博上表示，一輛滿載辣條的廂式貨車從洛陽發車，開往廣東湛江，準備送給愛吃辣條的全紅嬋妹妹。源氏食品還隔空喊話道：「如果她願意，源氏辣條終身管夠，再送她一個小賣部。」

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

【東京奧運】中國跳水超新星誕生！14歲全紅嬋一句話盡顯大將之風
2021/08/05
【東京奧運】中國跳水超新星誕生！14歲全紅嬋一句話盡顯大將之風
【東京奧運】全紅嬋童言無忌？「我讀書差 似被騙去跳水一樣」
2021/08/05
【東京奧運】全紅嬋童言無忌？「我讀書差 似被騙去跳水一樣」
【東京奧運】廣東小妹超威水！全紅嬋跳水滿分 政府連發多封賀信
2021/08/05
【東京奧運】廣東小妹超威水！全紅嬋跳水滿分 政府連發多封賀信
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！
2021/08/06
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！

你可能感興趣

【東京奧運】中國跳水超新星誕生！14歲全紅嬋一句話盡顯大將之風
17:04 2021/08/05
【東京奧運】中國跳水超新星誕生！14歲全紅嬋一句話盡顯大將之風
【東京奧運】全紅嬋童言無忌？「我讀書差 似被騙去跳水一樣」
17:50 2021/08/05
【東京奧運】全紅嬋童言無忌？「我讀書差 似被騙去跳水一樣」
【東京奧運】廣東小妹超威水！全紅嬋跳水滿分 政府連發多封賀信
18:26 2021/08/05
【東京奧運】廣東小妹超威水！全紅嬋跳水滿分 政府連發多封賀信
跳水 運動 運動員 網紅 湛江 運動 廣州 中國

下一篇文章

【東京奧運】男子10米跳台中國包辦金銀 跳水夢之隊7金收官
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】10分完美 中國隊最年輕全紅嬋跳水奪第33金
【東京奧運】10分完美 中國隊最年輕全紅嬋跳水奪第33金
【東京奧運】廣東小妹超威水！全紅嬋跳水滿分 政府連發多封賀信
【東京奧運】廣東小妹超威水！全紅嬋跳水滿分 政府連發多封賀信
【東京奧運】蘇炳添愛情長跑曝光 青梅竹馬妻是大美人（多圖）
【東京奧運】蘇炳添愛情長跑曝光 青梅竹馬妻是大美人（多圖）
【東京奧運】中國跳水超新星誕生！14歲全紅嬋一句話盡顯大將之風
【東京奧運】中國跳水超新星誕生！14歲全紅嬋一句話盡顯大將之風
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！
【東京奧運】今晚乒乓男團中國德國爭金 馬龍：做好艱苦準備
【東京奧運】今晚乒乓男團中國德國爭金 馬龍：做好艱苦準備