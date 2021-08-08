【東京奧運】蘇炳添任閉幕式國家隊旗手 會否再戰巴黎？

東京奧運閉幕式會在中國時間周日（8日）晚上7時舉行，中國國家隊在東京奧運取得39面金牌，僅比美國少1金排行第二。中國隊在東京奧運閉幕式上會由誰擔任持旗手，答案提前揭盅，是中國百米飛人蘇炳添。蘇炳蘇在東京奧運雖然未獲得獎牌，但他為中國體育所帶來的突破令人無法忽視，令他成為中國在今屆奧運的一大耀眼明星。但對於會否在巴黎奧運繼續爭金，蘇炳添稱，這是個未知數。

內地傳媒報道，奧林匹克廣播公司（OBS）的閉幕式訊息顯示，中國體育代表團會由田徑運動員蘇炳添，擔任閉幕式旗手。

蘇炳添在東京奧運男子100米半決賽中，以9秒83成績，打破亞洲紀錄，排名第一晉級決賽，成為中國首位殺入奧運男子100米決賽的運動員，最後獲得第六名。男子4x100米接力決賽，蘇炳添與隊友配合跑出37秒79，平全國紀錄，獲第四名。

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蘇炳添8月底就滿32歲，他表示，能夠擔任旗手是中國田徑人的榮耀。「感到無比光榮，要珍惜好這一刻。」

那麼他會否參加下屆巴黎奧運會？蘇炳添直言：「3年後太遠了，以後練不練是個未知數，我現在的身份是一名老師，國家隊的借調已經到期，我要回暨南大學報到了。」

「如果繼續練下去的話，要通過國家隊、暨南大學，廣東省田徑協會一起配合才能練下去。」

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責任編輯：連兆鋒