▲ 【東京奧運】中國隊獲38金32銀18銅 海外參賽最佳紀錄

東京奧運賽事結束，美國隊在最後一天拿下3金後來居上，共得39金41銀33銅，進佔東京奧運獎牌榜第一位。中國國家隊在東京奧運亦有38金32銀18銅，金牌數量與美國前所未有地接近，整體表現亦創下2008年北京奧運以外，中國隊在海外參加奧運最佳紀錄。

中國運動員李倩周日（8日）在女子拳擊中量級項目拿下銀牌後，中國奧運代表團在東京奧運會征程全部結束。

國家隊在東京奧運38金32銀18銅成績，金牌數目追平2012年倫敦奧運，整體比倫敦奧運更勝一籌。

倫敦奧運結束時，中國隊獲38金27銀23銅，但後來受興奮劑覆檢影響，調整成38金31銀22銅，多了4銀少了1銅。東京奧運中國隊得32銀，因此整體成績更佳。

【東京奧運】中國成績未盡完美 但各個方面都有驚喜

東京奧運中國38金分佈在14個大項：體操3金、田徑2金、羽毛球2金、皮劃艇1金、場地單車1金、跳水7金、擊劍1金、賽艇1金、帆船帆板1金、射擊4金、游泳3金、乒乓球4金、蹦床1金、舉重7金。

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舉重、跳水兩大夢之隊各自奪得7金，乒乓球、射擊各自取得4金，這四支隊伍就拿到了22金。

田徑女子田賽，鞏立姣、劉詩穎分別獲得鉛球和標槍金牌，實現中國田賽金牌零的突破。

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體操拿下3金，一掃里約奧運會0金陰霾。羽毛球隊在這個奧運周期經歷了新老交替，收獲2金4銀。

游泳隊在張雨霏等新星驚艷表現下，共得3金。賽艇、皮劃艇項目時隔13年再奪金牌。帆船帆板、蹦床、擊劍時隔9年再次奪金，場地單車鐘天使衛冕女子團體爭先賽，這次搭檔換成了鮑珊菊。

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▲ 劉詩穎獲女子標槍金牌（新華社圖片）

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責任編輯：連兆鋒