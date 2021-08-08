  • 30°C
香港時間 : 2021808日 (日) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】中國隊獲38金32銀18銅 海外參賽最佳紀錄

社會熱點 17:10 2021/08/08

分享：

【東京奧運】中國隊獲38金32銀18銅 海外參賽最佳紀錄

東京奧運賽事結束，美國隊在最後一天拿下3金後來居上，共得39金41銀33銅，進佔東京奧運獎牌榜第一位。中國國家隊在東京奧運亦有38金32銀18銅，金牌數量與美國前所未有地接近，整體表現亦創下2008年北京奧運以外，中國隊在海外參加奧運最佳紀錄。

中國運動員李倩周日（8日）在女子拳擊中量級項目拿下銀牌後，中國奧運代表團在東京奧運會征程全部結束。

國家隊在東京奧運38金32銀18銅成績，金牌數目追平2012年倫敦奧運，整體比倫敦奧運更勝一籌。

倫敦奧運結束時，中國隊獲38金27銀23銅，但後來受興奮劑覆檢影響，調整成38金31銀22銅，多了4銀少了1銅。東京奧運中國隊得32銀，因此整體成績更佳。

【東京奧運】中國成績未盡完美 但各個方面都有驚喜

東京奧運中國38金分佈在14個大項：體操3金、田徑2金、羽毛球2金、皮劃艇1金、場地單車1金、跳水7金、擊劍1金、賽艇1金、帆船帆板1金、射擊4金、游泳3金、乒乓球4金、蹦床1金、舉重7金。

【東京奧運】蘇炳添任閉幕式國家隊旗手 會否再戰巴黎？

【東京奧運】男子10米跳台中國包辦金銀 跳水夢之隊7金收官

舉重、跳水兩大夢之隊各自奪得7金，乒乓球、射擊各自取得4金，這四支隊伍就拿到了22金。

田徑女子田賽，鞏立姣、劉詩穎分別獲得鉛球和標槍金牌，實現中國田賽金牌零的突破。

【東京奧運】首擲即最佳 劉詩穎奪中國歷來首面女子標槍金牌

【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！

體操拿下3金，一掃里約奧運會0金陰霾。羽毛球隊在這個奧運周期經歷了新老交替，收獲2金4銀。

游泳隊在張雨霏等新星驚艷表現下，共得3金。賽艇、皮劃艇項目時隔13年再奪金牌。帆船帆板、蹦床、擊劍時隔9年再次奪金，場地單車鐘天使衛冕女子團體爭先賽，這次搭檔換成了鮑珊菊。

【東京奧運】蘇炳添愛情長跑曝光 青梅竹馬妻是大美人（多圖）

【東京奧運】不只上太空 中國航天「黑科技」 助國家泳將奪金

【東京奧運】陳雨菲羽球摘金 獲秒贈2個住宅＋120萬現金 

劉詩穎獲女子標槍金牌（新華社圖片）

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

 

相關文章

【東京奧運】中國成績未盡完美 但各個方面都有驚喜
今日
【東京奧運】中國成績未盡完美 但各個方面都有驚喜
【東京奧運】蘇炳添任閉幕式國家隊旗手 會否再戰巴黎？
今日
【東京奧運】蘇炳添任閉幕式國家隊旗手 會否再戰巴黎？
【東京奧運】男子10米跳台中國包辦金銀 跳水夢之隊7金收官
2021/08/07
【東京奧運】男子10米跳台中國包辦金銀 跳水夢之隊7金收官
【東京奧運】首擲即最佳 劉詩穎奪中國歷來首面女子標槍金牌
2021/08/06
【東京奧運】首擲即最佳 劉詩穎奪中國歷來首面女子標槍金牌
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！
2021/08/06
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！

你可能感興趣

【東京奧運】中國成績未盡完美 但各個方面都有驚喜
今日 17:35
【東京奧運】中國成績未盡完美 但各個方面都有驚喜
【東京奧運】蘇炳添任閉幕式國家隊旗手 會否再戰巴黎？
今日 15:06
【東京奧運】蘇炳添任閉幕式國家隊旗手 會否再戰巴黎？
【東京奧運】男子10米跳台中國包辦金銀 跳水夢之隊7金收官
15:32 2021/08/07
【東京奧運】男子10米跳台中國包辦金銀 跳水夢之隊7金收官
運動 運動員 中國隊 東京 奧運會 中國 網絡熱話 網絡文化

上一篇文章

【東京奧運】中國成績未盡完美 但各個方面都有驚喜

下一篇文章

【東京奧運】蘇炳添任閉幕式國家隊旗手 會否再戰巴黎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】全紅嬋童言無忌？「我讀書差 似被騙去跳水一樣」
【東京奧運】全紅嬋童言無忌？「我讀書差 似被騙去跳水一樣」
【東京奧運】蘇炳添愛情長跑曝光 青梅竹馬妻是大美人（多圖）
【東京奧運】蘇炳添愛情長跑曝光 青梅竹馬妻是大美人（多圖）
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！
【東京奧運】14歲全紅嬋一戰成名 湛江老家成打卡勝地
【東京奧運】14歲全紅嬋一戰成名 湛江老家成打卡勝地
【東京奧運】男子10米跳台中國包辦金銀 跳水夢之隊7金收官
【東京奧運】男子10米跳台中國包辦金銀 跳水夢之隊7金收官
【東京奧運】中國跳水超新星誕生！14歲全紅嬋一句話盡顯大將之風
【東京奧運】中國跳水超新星誕生！14歲全紅嬋一句話盡顯大將之風