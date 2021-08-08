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【東京奧運】中國成績未盡完美 但各個方面都有驚喜

社會熱點 17:35 2021/08/08

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東京奧運所有賽事完結，中國金牌數最後一日被美國反超，仍以歷年境外奧運最佳戰績，38金、32銀、18銅超額完成。縱觀今屆賽事，中國隊的表現可謂未盡完美，尤其是球類全軍盡墨、重競技亦一金未進。但有遺憾也有驚喜，三大「夢之隊」表現強勢，射擊、體操打了翻身仗，游泳更是獲得意料之外的佳績。

球類、重競技失手

中國女排意外地未能晉級。（新華社圖片）

中國隊在三大球類項目上的表現令支持者失望，曾被寄予厚望的女排，以小組尾二出局，還一舉創下歷年奧運的最差成績。女足則分別被巴西、荷蘭「大炒」，僅迫和非洲弱隊贊比亞，亦未成功出綫。女籃表現稍好，但也在八強止步。其餘像水球、曲棍球、欖球、棒球等，中國的表現也不盡如人意。此外，不少被視為衝金希望的重競技項目，像摔跤、跆拳道、柔道、拳擊、空手道，雖然也殺入四強甚至決賽，還獎牌不少，卻無法拿下任何一面金牌。

三大「夢之隊」強勢

舉重隊表現出色。（新華社圖片）

跳水、舉重還有乒乓球，在坊間被稱為中國的三大「夢之隊」，而今屆跳水拿到7金5銀、舉重7金1銀、乒乓球4金3銀。雖然各自「丟失」了1面金牌，但這樣的成績已經非常強勢。18金的成績，已幾乎是整個中國代表團金牌總數的一半。同時，跳水和舉重也都創造了歷屆奧運的最佳成績。

射擊、體操打了翻身仗

中國隊在射擊取得不少獎牌。（新華社）

5年前的里約奧運會，中國射擊隊拿到1金2銀4銅的成績，體操只獲得2面銅牌，今屆兩支隊伍都成功翻身。射擊取得4金1銀6銅，體操則是3金3銀2銅。這兩個項目一直被視為中國的傳統優勢，僅次於三大「夢之隊」。這次中國隊之所以能比上屆里約多拿12金，很大一部分原因，就是體操和射擊表現回暖。

游泳是最大驚喜

中國隊在游泳項目驚喜連連。（新華社圖片）

在孫楊被禁賽的情況下，中國隊在游泳方面不被看好，但最終以3金2銀1銅的好成績收官。張雨霏一人獨得2金2銀，成為中國游泳新的領軍人物。女子4X200米自由泳接力中國隊奪冠，也是中國在奧運會接力項目上首次奪金。男子方面，汪順也打破美國在200米混合泳上，長達17年的統治地位。

田徑創造了歷史

蘇炳添成為首位進入男子100米決賽的黃種人。（新華社圖片）

田徑作為產生金牌數最多的大項，中國隊拿到48面金牌中的2枚，另外還有2銀1銅進帳。鞏立嬌為中國奪得奧運田賽首金，劉詩穎奪得女子標槍金牌，朱亞明獲得男子三級跳遠銀牌，這兩項都創造了歷史。男子100米，蘇炳添成為首位進入決賽的黃種人，同時打破自己保持的亞洲紀錄，證明了亞洲人的可能性。

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責任編輯：陳建錫

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