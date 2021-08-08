北京動物園遊客群毆 園方：動物在獸舍紛紛效仿（有片）

▲ 北京動物園遊客群毆 園方：動物在獸舍紛紛效仿

北京野生動物園發生打架事件，兩群遊客男女老少一同大打出手，有婦人甚至手抱小孩也加入打鬥。北京野生動物園表示，遊客打架令動物印象深刻，部分動物家庭在獸舍內紛紛效仿，場面一度失控。

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事發在周六（7日），網上片段顯示，北京野生動物園內有多名遊客打架，數人倒在地上還在互相扭打。其中一名身著黑衣服的女子一邊抱著孩子，一邊用手抓扯另一人的頭髮。隨後這名抱著孩子的黑衣女子，又被另一名男子踹倒在地。

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有網民稱，事件可能動物園大猩猩表演區附近，起因不太清楚，開始只是吵架，進而互相推撞，然後兩批人就扭打在一起。

北京野生動物園周日（8日）表示，涉事遊客因瑣事發生糾紛，進而互相漫罵、撕打，並引起大量遊客和附近動物們的圍觀。經當地公安機關調解後雙方和解。

動物園聲明稱，據內部人士透露，雙方撕打地點附近的動物們，是第一次看到人類之間的打鬥場面，令它們印象深刻，當晚部分動物家庭在獸舍內紛紛效仿，場面一度失控。「在飼養員的耐心教育下才知道打架不好，特別不好。」

北京野生動物園提示廣大遊客，夏季天氣炎熱，出遊時要保持良好心態，保證家人的安全最為重要。

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責任編輯：連兆鋒