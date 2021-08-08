【東京奧運】蘇炳添百米決賽 竟被23年前科幻小說「神預言」

東京奧運中國國家隊以38金32銀18銅，創下迄今最佳海外奧運戰績。中國百米飛人蘇炳添雖然未獲獎牌，亦以首位晉級奧運男子100米決賽的中國兼亞裔人身份，寫下了歷史。近日有網民發現，蘇炳添在東京奧運百米飛人決賽賽道上出現這一幕，竟被23年前的中國科幻小說《豹人》所「預言」，年齡和情節都驚人地相似。

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蘇炳添在8月1日，東京奧運會男子百米決賽中，以9.98秒成績獲得第六名。內地科幻迷發現，蘇炳添決賽的這一幕竟然似曾相識。他們翻出了科幻作家王晉康的小說《豹人》。

《豹人》其中一段是這樣的：

「起跑線上的8個運動員，7名是黑人，只有一名黃種人，是中國的田延豹。這也是多少年來第一個殺入決賽的黃種人選手。田延豹是個老選手，已經32歲，他只是在近年來才突破10秒大關，最好成績是9.90秒。很可能，這是他運動生涯的最後一次拼搏了。」

「他在起跑線上來回走動時，道克幾乎能觸摸到他的緊張。事實證明道克沒有看錯。發令槍響後，牙買加的奧利加搶跑，裁判鳴槍停止。但是田延豹竟然一直跑到50米後才聽見第二次鳴槍。等他終於收住腳步，離終點線只有20米了......」

蘇炳添1989年出生，今年8月底滿32歲，與小說中寫「老選手32歲」一樣；8名參加決賽運動員中，他也正是唯一黃皮膚的人；而且蘇炳添參與的這場決賽，第一槍的時候，第四道的英國選手搶跑，導致所有的運動員都受到了影響。

小說中的情節，與蘇炳添的比賽經歷竟然驚人的相似。有網友說，居然還有決賽搶跑的情節，「這是穿越文吧！王晉康簡直就是預言帝！」

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為此，內地《成都商報》訪問了《豹人》作者王晉康。王晉康73歲，是河南南陽人，工程師出生，曾獲得97國際科幻大會銀河獎，全球華語科幻星雲獎及銀河獎終身成就獎。迄今為止，其作品已翻譯成英文、日文、意大利文、韓文等。被譽為中國科幻文學的「三駕馬車」之一。

「巧合，純屬巧合！」這是王晉康對此事的看法。

王晉康回憶，自己1998年寫的《豹人》，當年就在《科幻世界》上發表了，後於2003年正式出版，也就是《豹人》是他23年前寫的科幻小說。

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小說細節為何與現實如此相似？王晉康談到，《豹人》的主要情節，是獵豹的基因嵌入了人類基因後，培育出了跑得特別快的「飛人」。為了突出情節，他將豹人設置成黃種人。

但是當時歷史上的黃種人，在百米賽跑上一直不突出。王晉康於是就想設計這麽一個角色，是一個32歲的老選手，參加的是世界田徑錦標賽，由於在跑的時候，另外一個人搶跑，體力受了影響。這個情節和蘇炳添的經歷確實多少有點類似。

王晉康說：「創作時並沒有人物原型，當時有一種聲音認為，中國的運動員只適應技巧性的，不適應力量型的，所以我寫的時候，非常希望我們中國人能夠在百米賽跑上有突破。」

目前，《豹人》小說被改編成了電影短片，已經殺青。

如何看待網友稱自己是「預言帝」？王晉康淡然一笑：「這就是巧合而已。」他說，因為科幻小說本來就是預言未來的，肯定要寫未來的事，寫得多了，難免有時候與現實「撞上」。王晉康還提到自己很早前寫過的一個劇本，當時寫到了人工智能戰勝人類圍棋棋王，後來現實發生了，這也是一個撞情節。

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▲ （新華社圖片）

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責任編輯：連兆鋒