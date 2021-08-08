  • 30°C
香港時間 : 2021808日 (日) 20:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】蘇炳添百米決賽 竟被23年前科幻小說「神預言」

社會熱點 20:02 2021/08/08

分享：

東京奧運中國國家隊以38金32銀18銅，創下迄今最佳海外奧運戰績。中國百米飛人蘇炳添雖然未獲獎牌，亦以首位晉級奧運男子100米決賽的中國兼亞裔人身份，寫下了歷史。近日有網民發現，蘇炳添在東京奧運百米飛人決賽賽道上出現這一幕，竟被23年前的中國科幻小說《豹人》所「預言」，年齡和情節都驚人地相似。

    點擊圖片放大
    +2

蘇炳添在8月1日，東京奧運會男子百米決賽中，以9.98秒成績獲得第六名。內地科幻迷發現，蘇炳添決賽的這一幕竟然似曾相識。他們翻出了科幻作家王晉康的小說《豹人》。

《豹人》其中一段是這樣的：

「起跑線上的8個運動員，7名是黑人，只有一名黃種人，是中國的田延豹。這也是多少年來第一個殺入決賽的黃種人選手。田延豹是個老選手，已經32歲，他只是在近年來才突破10秒大關，最好成績是9.90秒。很可能，這是他運動生涯的最後一次拼搏了。」

「他在起跑線上來回走動時，道克幾乎能觸摸到他的緊張。事實證明道克沒有看錯。發令槍響後，牙買加的奧利加搶跑，裁判鳴槍停止。但是田延豹竟然一直跑到50米後才聽見第二次鳴槍。等他終於收住腳步，離終點線只有20米了......」

蘇炳添1989年出生，今年8月底滿32歲，與小說中寫「老選手32歲」一樣；8名參加決賽運動員中，他也正是唯一黃皮膚的人；而且蘇炳添參與的這場決賽，第一槍的時候，第四道的英國選手搶跑，導致所有的運動員都受到了影響。

小說中的情節，與蘇炳添的比賽經歷竟然驚人的相似。有網友說，居然還有決賽搶跑的情節，「這是穿越文吧！王晉康簡直就是預言帝！」

【東京奧運】中國隊獲38金32銀18銅 海外參賽最佳紀錄

【東京奧運】中國成績未盡完美 但各個方面都有驚喜

    點擊圖片放大
    +2

【東京奧運】閉幕式蘇炳添任中國隊旗手 會否再戰巴黎？

為此，內地《成都商報》訪問了《豹人》作者王晉康。王晉康73歲，是河南南陽人，工程師出生，曾獲得97國際科幻大會銀河獎，全球華語科幻星雲獎及銀河獎終身成就獎。迄今為止，其作品已翻譯成英文、日文、意大利文、韓文等。被譽為中國科幻文學的「三駕馬車」之一。

「巧合，純屬巧合！」這是王晉康對此事的看法。

王晉康回憶，自己1998年寫的《豹人》，當年就在《科幻世界》上發表了，後於2003年正式出版，也就是《豹人》是他23年前寫的科幻小說。

【東京奧運】蘇炳添愛情長跑曝光 青梅竹馬妻是大美人（多圖）

【東京奧運】蘇炳添成「地球跑最快教授」 他論文原來寫這事

小說細節為何與現實如此相似？王晉康談到，《豹人》的主要情節，是獵豹的基因嵌入了人類基因後，培育出了跑得特別快的「飛人」。為了突出情節，他將豹人設置成黃種人。

但是當時歷史上的黃種人，在百米賽跑上一直不突出。王晉康於是就想設計這麽一個角色，是一個32歲的老選手，參加的是世界田徑錦標賽，由於在跑的時候，另外一個人搶跑，體力受了影響。這個情節和蘇炳添的經歷確實多少有點類似。

王晉康說：「創作時並沒有人物原型，當時有一種聲音認為，中國的運動員只適應技巧性的，不適應力量型的，所以我寫的時候，非常希望我們中國人能夠在百米賽跑上有突破。」

目前，《豹人》小說被改編成了電影短片，已經殺青。

如何看待網友稱自己是「預言帝」？王晉康淡然一笑：「這就是巧合而已。」他說，因為科幻小說本來就是預言未來的，肯定要寫未來的事，寫得多了，難免有時候與現實「撞上」。王晉康還提到自己很早前寫過的一個劇本，當時寫到了人工智能戰勝人類圍棋棋王，後來現實發生了，這也是一個撞情節。

【東京奧運】中國宜抓緊蘇炳添機遇 免重蹈劉翔後繼無人覆轍

【東京奧運】中國飛人蘇炳添3個神秘動作 3個都有意思

【東京奧運】蘇炳添創紀錄後感謝一男子：我的幸運之神

【東京奧運】中國飛人蘇炳添來自中山  文武全才擁碩士學歷

【東京奧運】蘇炳添男子百米跑第六！衝金失敗 雖敗猶榮

（新華社圖片）

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【東京奧運】中國成績未盡完美 但各個方面都有驚喜
今日
【東京奧運】中國成績未盡完美 但各個方面都有驚喜
【東京奧運】中國隊獲38金32銀18銅 海外參賽最佳紀錄
今日
【東京奧運】中國隊獲38金32銀18銅 海外參賽最佳紀錄
【東京奧運】閉幕式蘇炳添任中國隊旗手 會否再戰巴黎？
今日
【東京奧運】閉幕式蘇炳添任中國隊旗手 會否再戰巴黎？
【東京奧運】14歲全紅嬋一戰成名 湛江老家成打卡勝地
2021/08/07
【東京奧運】14歲全紅嬋一戰成名 湛江老家成打卡勝地
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！
2021/08/06
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！

你可能感興趣

【東京奧運】中國成績未盡完美 但各個方面都有驚喜
今日 17:35
【東京奧運】中國成績未盡完美 但各個方面都有驚喜
【東京奧運】中國隊獲38金32銀18銅 海外參賽最佳紀錄
今日 17:10
【東京奧運】中國隊獲38金32銀18銅 海外參賽最佳紀錄
【東京奧運】閉幕式蘇炳添任中國隊旗手 會否再戰巴黎？
今日 19:38
【東京奧運】閉幕式蘇炳添任中國隊旗手 會否再戰巴黎？
運動 運動員 田徑運動 中國隊 東京 奧運會 中國 網絡熱話 網絡文化

下一篇文章

【東京奧運】閉幕式蘇炳添任中國隊旗手 會否再戰巴黎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】中國跳水超新星誕生！14歲全紅嬋一句話盡顯大將之風
【東京奧運】中國跳水超新星誕生！14歲全紅嬋一句話盡顯大將之風
【東京奧運】14歲全紅嬋一戰成名 湛江老家成打卡勝地
【東京奧運】14歲全紅嬋一戰成名 湛江老家成打卡勝地
【東京奧運】全紅嬋童言無忌？「我讀書差 似被騙去跳水一樣」
【東京奧運】全紅嬋童言無忌？「我讀書差 似被騙去跳水一樣」
製造業請人難 內地年輕人寧做外賣車手「餓死不進廠」
製造業請人難 內地年輕人寧做外賣車手「餓死不進廠」
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！
【東京奧運】男子10米跳台中國包辦金銀 跳水夢之隊7金收官
【東京奧運】男子10米跳台中國包辦金銀 跳水夢之隊7金收官