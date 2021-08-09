【東京奧運】美國只多中國一金 百年未有之大變局？

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【東京奧運】中國代表團出席閉幕禮 邀各國明年見證北京冬奧
東京奧運獎牌榜之爭前所未有激烈。中國得38金32銀18銅第二，美國最後一天後來居上，以39金41銀33銅進佔首位。東京奧運獎牌榜這個成績，在今天世界甚具代表性。東京奧運會的中美較量雖然結束，但中美在「地緣政治奧運會」比拼未有停歇，還勢變得更加激烈。
縱不完全匹配，奧運會獎牌榜，整體向來頗能反映世界各國力量對比。
20世紀人稱「美國世紀」，除了美國杯葛的1980年莫斯科奧運，美國在每一屆現代夏季奧運會都能贏得超過10%獎牌，不少時候更接近甚至超過20%，整體表現非常穩定，今屆仍有10%。
俄羅斯及前蘇聯獎牌榜表現，則明顯地在打贏二戰成為超級大國後才出現飛躍，獎牌數量在冷戰時期與美國不相伯仲。蘇聯解體後，俄羅斯獎牌數量大減，今屆有20金28銀23銅佔7%。
德國在1936年柏林奧運拿了20%以上獎牌傲視群雄，戰後比例降至不足10%，然後隨德國一度成為世界第三大經濟體回升至20%左右（連計東西德），近數十年又在新興經濟體冒起下回到此前水平，今屆有10金11銀16銅只佔3%。
中國獎牌榜表現走勢，整體上也有如國運。
中國20世紀不少時間都飽受戰亂之苦，缺席多屆奧運會，要到改革開放後的1984年洛杉磯奧運才獲得首面金牌。
此後獎牌數量起飛，至2008年北京奧運的超過10%，之後倫敦、里約、東京幾屆境外奧運也有接近10%。中國自包括2000年雅典奧運以來，已連續6屆奧運穩佔獎牌榜前三。東京奧運成績更是中國國家隊迄今參與海外奧運最佳。
|中美奧運金牌數量對比
|中國
|美國
|2020東京
|38
|39
|2016里約
|26
|46
|2012倫敦
|38
|46
|2008北京
|48*
|36
|2004雅典
|32
|36
|2000悉尼
|28
|37
|1996亞特蘭大
|16
|44*
|1992巴塞羅那
|16
|37
|1988漢城
|5
|36
|1984洛杉磯
|15
|83#
|*主辦國
|#主辦國，加上蘇聯等多國杯葛
以中美大國競爭角度看，東京奧運獎牌榜很有意思。
相比倫敦奧運美國46金中國38金，里約奧運美國46金中國26金，今天美國依然是第一位，但不再是過去那個獨一無異的超級大國。世界正在向發極化方向發展，中國正前所未有地逼近美國，而美國已經失去了傳統絕對優勢。
今屆奧運游泳、田徑兩大項獎牌分佈大洗牌，由美國壟斷變成群雄並起。游泳方面，澳洲崛起得9金，僅比美國少2金，中國亦得3金。田徑賽場，美國7金也僅比第二位意大利多2金，中國也有2金。
奧運會以外，疫情則正在加速世界力量平衡變化。
中美奧運金牌競賽鬥得精彩，奧運會以外的「金牌競賽」就更加激烈。
中美大博弈已成為任何人都難以改變的世界大格局下，確保大國競爭同樣具有奧林匹克精神，避免競爭失控爆發衝突，很是必要。
《修昔底德陷阱》一書作者、哈佛大學學者艾利森（Graham Allison）近日撰文指出，東京奧運是今天中國在地緣政治上挑戰美國的合適類比；中國在「地緣奧運會」的崛起至足以匹敵美國的地步，更具戲劇性。
艾利森形容，僅僅20年前，中國還未在任何地緣競爭中佔一席位，經濟上被歸類為「貧窮發展中國家」，並以此身份加入世貿組織；科技上，中國人均收入只相當於菲律賓或圭亞那，中國人還未有錢買先進電腦和手機，更不懂得如何製造這些產品；軍事上，中國被美國國防部界定為無關痛癢的「較小威脅」；外交上，中國安靜地坐著，韜光養晦。
但今非昔比。艾利森指出......
（節錄）
【全文訂戶專享︰中外廣角鏡——中美地緣爭金 能否保持奧運精神？】
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撰文 : 連兆鋒
欄名 : 中外縱橫