▲ 【東京奧運】美國只多中國一金 百年未有之大變局？

東京奧運獎牌榜之爭前所未有激烈。中國得38金32銀18銅第二，美國最後一天後來居上，以39金41銀33銅進佔首位。東京奧運獎牌榜這個成績，在今天世界甚具代表性。東京奧運會的中美較量雖然結束，但中美在「地緣政治奧運會」比拼未有停歇，還勢變得更加激烈。

▲ 東京奧運獎牌榜

縱不完全匹配，奧運會獎牌榜，整體向來頗能反映世界各國力量對比。

20世紀人稱「美國世紀」，除了美國杯葛的1980年莫斯科奧運，美國在每一屆現代夏季奧運會都能贏得超過10%獎牌，不少時候更接近甚至超過20%，整體表現非常穩定，今屆仍有10%。

俄羅斯及前蘇聯獎牌榜表現，則明顯地在打贏二戰成為超級大國後才出現飛躍，獎牌數量在冷戰時期與美國不相伯仲。蘇聯解體後，俄羅斯獎牌數量大減，今屆有20金28銀23銅佔7%。

德國在1936年柏林奧運拿了20%以上獎牌傲視群雄，戰後比例降至不足10%，然後隨德國一度成為世界第三大經濟體回升至20%左右（連計東西德），近數十年又在新興經濟體冒起下回到此前水平，今屆有10金11銀16銅只佔3%。

【東京奧運】蘇炳添百米決賽 竟被23年前科幻小說「神預言」

中國獎牌榜表現走勢，整體上也有如國運。

中國20世紀不少時間都飽受戰亂之苦，缺席多屆奧運會，要到改革開放後的1984年洛杉磯奧運才獲得首面金牌。

此後獎牌數量起飛，至2008年北京奧運的超過10%，之後倫敦、里約、東京幾屆境外奧運也有接近10%。中國自包括2000年雅典奧運以來，已連續6屆奧運穩佔獎牌榜前三。東京奧運成績更是中國國家隊迄今參與海外奧運最佳。

中美奧運金牌數量對比 中國 美國 2020東京 38 39 2016里約 26 46 2012倫敦 38 46 2008北京 48* 36 2004雅典 32 36 2000悉尼 28 37 1996亞特蘭大 16 44* 1992巴塞羅那 16 37 1988漢城 5 36 1984洛杉磯 15 83# *主辦國 #主辦國，加上蘇聯等多國杯葛

【東京奧運】中國隊獲38金32銀18銅 海外參賽最佳紀錄

【東京奧運】中國成績未盡完美 但各個方面都有驚喜

以中美大國競爭角度看，東京奧運獎牌榜很有意思。

相比倫敦奧運美國46金中國38金，里約奧運美國46金中國26金，今天美國依然是第一位，但不再是過去那個獨一無異的超級大國。世界正在向發極化方向發展，中國正前所未有地逼近美國，而美國已經失去了傳統絕對優勢。

今屆奧運游泳、田徑兩大項獎牌分佈大洗牌，由美國壟斷變成群雄並起。游泳方面，澳洲崛起得9金，僅比美國少2金，中國亦得3金。田徑賽場，美國7金也僅比第二位意大利多2金，中國也有2金。

奧運會以外，疫情則正在加速世界力量平衡變化。

▲ 東京奧運游泳獎牌榜，美國只多第二澳洲2金

▲ 東京奧運田徑獎牌榜，美國只多第二意大利2金

【東京奧運】蘇炳添成「地球跑最快教授」 他論文原來寫這事

【東京奧運】閉幕式蘇炳添任中國隊旗手 會否再戰巴黎？

中美奧運金牌競賽鬥得精彩，奧運會以外的「金牌競賽」就更加激烈。

中美大博弈已成為任何人都難以改變的世界大格局下，確保大國競爭同樣具有奧林匹克精神，避免競爭失控爆發衝突，很是必要。

《修昔底德陷阱》一書作者、哈佛大學學者艾利森（Graham Allison）近日撰文指出，東京奧運是今天中國在地緣政治上挑戰美國的合適類比；中國在「地緣奧運會」的崛起至足以匹敵美國的地步，更具戲劇性。

艾利森形容，僅僅20年前，中國還未在任何地緣競爭中佔一席位，經濟上被歸類為「貧窮發展中國家」，並以此身份加入世貿組織；科技上，中國人均收入只相當於菲律賓或圭亞那，中國人還未有錢買先進電腦和手機，更不懂得如何製造這些產品；軍事上，中國被美國國防部界定為無關痛癢的「較小威脅」；外交上，中國安靜地坐著，韜光養晦。

但今非昔比。艾利森指出......

（節錄）

【全文訂戶專享︰中外廣角鏡——中美地緣爭金 能否保持奧運精神？】

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁