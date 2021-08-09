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【中國經濟】內地7月PPI年升9%高於預期 CPI升1%

經濟脈搏 10:14 2021/08/09

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國家統計局今日（9日）公布，7月份，內地PPI（工業生產者出廠價格指數）按年升9%，高於市場預期的8.8%；按月升0.5％，較上月擴大2.2個百分點，創2008年9月以來新高。全國CPI（居民消費價格指數）按年升1%，按月升0.3%，各地做好疫情防控、防汛救災，落實保供穩價政策，市場供需整體平穩。

統計局城市司高級統計師董莉娟指出，按年計算，生產資料價格上升12%，影響PPI整體水平升約8.95個百分點。其中，採掘工業價格升38.7%，原材料工業升17.9%，加工工業升7.5%。生活資料升0.3%，影響PPI升約0.08個百分點。食品價格升1.0%，衣著跌0.4%，一般日用品升0.5%，耐用消費品跌0.3%。工業生產者購進價格中，黑色金屬材料類升27.9%，有色金屬材料及電線類價格升23.4%，燃料動力類升23.3%，化工原料類升18.2%。

按月計算，生產資料價格升0.6%，影響PPI整體水平升約0.50個百分點。其中，採掘工業價格升5.2%，原材料工業升0.8%，加工工業升0.1%。生活資料升0.1%，影響PPI升約0.03個百分點。食品和一般日用品價格均持平，衣著和耐用消費品均上升0.2%。工業生產者購進價格中，燃料動力類價格升3.2%，黑色金屬材料類升1.1%，化工原料類升0.9%，有色金屬材料及電線類持平。

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責任編輯：陳建錫

經濟現象 經濟數據表現 疫情 經濟 中國 產品 國家統計局 經濟內循環 經濟狀況

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