【中國經濟】內地7月PPI年升9%高於預期 CPI升1%（第二版）

國家統計局今日（9日）公布，7月份，內地PPI（工業生產者出廠價格指數）按年升9%，高於市場預期的8.8%；按月升0.5％，較上月擴大2.2個百分點，創2008年9月以來新高。全國CPI（居民消費價格指數）按年升1%，按月升0.3%，各地做好疫情防控、防汛救災，落實保供穩價政策，市場供需整體平穩。

（新增官方解讀）

統計局城市司高級統計師董莉娟指出，按年計算，生產資料價格上升12%，影響PPI整體水平升約8.95個百分點。其中，採掘工業價格升38.7%，原材料工業升17.9%，加工工業升7.5%。生活資料升0.3%，影響PPI升約0.08個百分點。食品價格升1.0%，衣著跌0.4%，一般日用品升0.5%，耐用消費品跌0.3%。工業生產者購進價格中，黑色金屬材料類升27.9%，有色金屬材料及電線類價格升23.4%，燃料動力類升23.3%，化工原料類升18.2%。

按月計算，生產資料價格升0.6%，影響PPI整體水平升約0.50個百分點。其中，採掘工業價格升5.2%，原材料工業升0.8%，加工工業升0.1%。生活資料升0.1%，影響PPI升約0.03個百分點。食品和一般日用品價格均持平，衣著和耐用消費品均上升0.2%。工業生產者購進價格中，燃料動力類價格升3.2%，黑色金屬材料類升1.1%，化工原料類升0.9%，有色金屬材料及電線類持平。

董莉娟指，7月份9.0%的按年升幅中，去年價格變動的翹尾影響約2.1個百分點，比上月回落0.3個百分點；新升價影響約6.9個百分點，擴大0.5個百分點。

CPI方面，按年計算， 城市上升1.2%，農村升0.4%；食品價格跌3.7%，非食品價格升2.1%；消費品價格升0.6%，服務價格升1.6%。今年1至7月平均比去年同期升0.6%。按月計算， 城市升0.3%，農村升0.2%；食品價格跌0.4%，非食品價格升0.5%；消費品價格升0.1%，服務價格升0.6%。受部分地區極端天氣影響，鮮菜生產和儲運成本增加，價格由跌轉升；豬肉供應持續增加，價格繼續下跌，但在儲備豬肉收儲政策支持下，跌幅比上月大幅收窄。

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責任編輯：陳建錫