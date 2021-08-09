【Delta疫情升級】內地本土個案破百 高盛等下調中國GDP預測（第二版）

▲ 【Delta疫情升級】內地本土個案破百！確診與無症狀94＋8

內地新冠肺炎Delta疫情持續升級，國家衛建委公布，昨天內地再增94個本土確診、以及8個無症狀感染個案，意味本土個案突破百宗，再創本輪疫情高峰。

（新增2至3段大行預測疫情影響）

面對內地多省爆發Delta變種病毒疫情，高盛（Goldman Sachs）最新報告把對中國第三季實質GDP的預估增長值，從原先的季增5.8%下修至季增2.3%，儘管預期疫情有望快速獲得控制、第四季經濟會改善，但全年GDP增長目標仍要下調，從按年增8.6%下修至8.3%。

摩根士丹利（Morgan Stanley）的報告也將中國第三季GDP預估增長值下修至5.1%，全年GDP預估增長值由9%下調至年增8.2%。報告還強調，Delta變種病毒傳染力強大，在中國「零感染」的限制政策下，對經濟造成影響是無可避免的。

摩根士丹利：中國全年GDP下修至按年增8.2%

根據國家衛健委周一（9日）公布，內地周日（8日）新增125宗新冠病毒確診病例，本土確診病例佔94宗，分別河南41宗、江蘇38宗、湖南12宗、湖北3宗。而境外輸入31宗，無新增死亡病例。

另外，內地周日也新增無症狀感染者39人，當中本土病例有8宗，分別河南及湖北各有4宗, 境外輸入31宗。

南京本土個案「清零」 本輪疫情首次

即周日內地的本土個案－－確診與無症狀感染達102個案，突破百宗水平。而多個出現疫情的省區進一步升級封或檢測堵措施。

河南：

河南周日開始，將尉氏縣莊頭鎮前曹村、後曹村、於家村、文家村、劉家村、孫莊村、田家村等7個地區調整為高風險地區。除上述7個地區外，將尉氏縣莊頭鎮其他區域調整為中風險地區。對尉氏縣全域執行防控區管理，暫停與外界人員往來。

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江蘇：

江蘇周日新增本土確診病例38例（均為揚州市報告），9日6時30分起，揚州開展主城區第五輪大規模核酸檢測。而南京並無新增確診病例報告，這是南京自本輪疫情爆發以來首次出現單日新增確診病例「清零」。

湖南：

湖南周日報告新增本土確診病例12例（張家界市10例，益陽市2例），其中益陽市2例為無症狀感染者轉確診。

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湖北：

湖北省周日新增本土確診病例3例（武漢市2例，荊門市1例）。截至當天，除暑期外地離校大學生和6歲以下兒童外，武漢市核酸檢測基本實現全覆蓋。

北京：

北京當局宣布，國內中高風險地區所在縣（市、區、旗）當地人員暫不允許進京；中高風險地區所在地級市域內其他縣（市、區、旗）當地人員非必要不進京。

對中高風險地區所在縣（市、區、旗，直轄市為所在區）及14日內有該區域旅居史的進(返)京人員，鐵路部門將暫停發售其到達北京的車票。

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責任編輯：鄧國強

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