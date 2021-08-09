【東京奧運】中國代表團總結自身表現 符預期但有不足

東京奧運昨日（8日）完滿結束，中國隊總共收獲38金、32銀、18銅。代表團總結自身表現指出，該成績符合預期目標，但對照「2035年建成體育強國」的要求，還存在著一些明顯短板和弱項，尤其是項目結構不均衡問題依然存在。在一些影響大的基礎項目上，人才深度與美國等體育強國仍有較大差距。

代表團稱， 大部分項目都有出色表現，傳統優勢項目共獲得28面金牌，佔金牌總數74%。其中，舉重、跳水均取得歷史最好成績； 乒乓球受到東道主日本強力挑戰，未能包攬全部金牌，但表現強勢； 射擊、羽毛球、體操實力明顯回升，前者 獎牌數創歷史新高；彈網 女子項目首次包攬奧運會冠亞軍。基礎大項進步明顯。游泳奪金人數創歷史之最；田徑多點開花，鉛球、標槍奪冠，實現田賽項目金牌突破，蘇炳添更以9.83秒半決賽第一的成績闖進奧運決賽。

奪金項目覆蓋面拓寬， 田徑、游泳、跳水、舉重、體操、蹦床、射擊、乒乓球、羽毛球、賽艇、皮划艇、帆船帆板、自行車、擊劍14項目獲得金牌。 體育人才深度增加， 38金中，2人以上團體項目12個，佔32%。奪 金運動員52人，創境外參賽奪金人數最多，僅次於北京奧運60人。 獲得前8名158個，創境外參賽歷史最高。 老將新人均有優異表現，鞏立姣、呂小軍、馬龍、龐偉等老運動員勇奪金牌，楊倩、張常鴻、全紅嬋、陳芋汐等「00後」發揮出色。

不過， 項目結構不均衡的問題依然存在，在一些影響大的基礎項目上的發展基礎和人才深度與美國等體育強國整體上仍有較大差距。此外，傳統優勢項目正面臨嚴峻挑戰、部分項目未發揮應有水平、直接交手對抗類項目還有差距、部分項目存在後備人才斷檔隱憂等問題應當引起重視。 代表團已通知要求各參賽隊伍、備戰單位就東京奧運參賽和週期備戰工作進行系統總結，為下個週期備戰做好準備。

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責任編輯：陳建錫