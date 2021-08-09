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【東京奧運】王楠豪擲4200萬  速贈7金銀牌乒將一人一豪宅

社會熱點 11:48 2021/08/09

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【東京奧運】王楠豪擲4200萬  速贈7金銀牌乒將一人一豪宅

中國國家隊在東京奧運乒乓球部分，包攬男單、女單冠亞軍，男子團體及女子團體也奪冠，表現相當優異。前國家乒女將、後下嫁房地產商的王楠對此承諾，要送給奪得冠亞軍選手「一人一套房」，而她的丈夫、山東威海房地產大亨郭斌也在微博發文表示支持，預估將送出7套房子，總價值高達3500萬元（人民幣，下同）、折合港幣4205萬元的豪禮。

王楠為了安慰錯失東奧乒乓球男女混雙金牌的劉詩雯，大手筆送給她一套房，而在此之前，她在開賽前就許下承諾，「只要是獲得奧運乒乓球金牌或銀牌，就可以獲贈一套房」，以激勵國家乒乓球隊員。對此，王楠丈夫郭斌2日也發文回應，「我問王總獎勵哪個戶型的房子？王總說：一人一套合院。同意」。

前內地乒壇大姐大 退役嫁地產商

據了解，「合院」是王楠夫婦及雅居樂集團合作開發的某地產項目中的戶型，是一種內院式住宅，在庭院周圍建有房屋，並將庭院圍起，類似於北京四合院，該戶型一套要價至少500萬、折合港幣逾600萬。中國國家隊這次在東奧乒乓球賽場上，有7人共獲得4金3銀的成績，代表王楠夫婦將送出7套房子，總市值至少3500萬。

王楠是中國國家隊前女子乒乓球運動員，2000年悉尼奧運單、雙打冠軍，2008年北京奧運單打亞軍、團體冠軍，她在生涯中一共獲得24個世界冠軍，並曾連續10年穩坐世界第一，是女子乒壇全滿貫第一人，退役後仍時常出現在內地演藝圈，她與福原愛交情甚好，2人還曾與江宏傑一同參加內地實境節目《幸福三重奏》。

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責任編輯：鄧國強

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