【Delta疫情】學英美與病毒共存？ 原衛生部長：絕不可行！

▲ 高強批評，英美與病毒共存的策略，為全球帶來嚴重後果。

新一波Delta疫情蔓延全國多個省，有專家提倡仿傚英美等國，做好長期與病毒共存的準備。中國衛生經濟學會總顧問、原衛生部部長高強指，該策略絕不可行，中國必須堅持對入境人士實施嚴格監測、隔離，將病毒拒諸門外，而非不計後果的開放。他批評英、美等國放鬆管控，為全球抗疫形勢造成嚴重後果。

高強在《人民日報》撰文表示， 最近全球多國的疫情急劇反彈，美國一日新增10萬病例，全球過去4周內新增確診病例接近400萬，以致於世衛驚呼「疫情近乎失控」。主因是 英、美等國為顯示統治力和影響力，盲目解除管控措施，單純依靠接種疫苗，追求所謂的與病毒共存，導致了疫情的再次氾濫。

令人詫異的是，國內一些專家也建議政府考慮與病毒長期共存的策略。 人類與病毒是「有你無我、你死我活」的關係，人類的目標始終是消滅病毒。自疫情爆發以來，中國就通過嚴格隔離控制，快速切斷傳播鏈，把病毒封鎖在最小範圍內自消自滅。這辦法迅速控制了疫情，並多次實現本土疫情零感染。

有專家擔心，中國以隔離控制為主的策略，對比英美等國與病毒共存，在對外開放上或陷入被動。高強指出， 中國與世界的互通必須是健康、安全、符合國家利益的互通。 只要疫情仍在國際廣泛流行，中國的嚴防輸入、切斷病毒傳染鏈的策略就不能變。英美已為全球抗疫造成嚴重後果，中國不能重蹈覆轍。

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責任編輯：陳建錫