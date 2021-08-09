【中國經濟】國家信息中心：內地經濟增長動力將轉向製造業投資、消費

《中國金融時報》引述國家信息中心總經濟師祝寶良表示，內地下半年經濟增長動力轉向製造業投資、消費和服務業。此外，他認為內地下半年經濟增速將放緩。

祝寶良稱，從今年下半年開始，中國經濟將從應對新冠肺炎疫情衝擊轉向常態化運行。以供給側結構性改革為主線，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，推動經濟平穩增長。

他指出，出口和房地產投資需求趨緩會拖累工業生產。因此，今年下半年，穩定中國經濟增長的動力將轉向製造業投資、消費和服務業。製造業投資增速主要取決於產能利用率、企業盈利和融資成本。目前產能利用率已經回到正常水平，企業整體盈利狀況明顯好轉，金融機構加大了對製造業的支持力度，這些因素有利於製造業投資回升。

宏觀政策保持連續

至於宏觀政策方面，他認為中國會繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持宏觀政策的連續性、穩定性。

他預期，隨著加大大宗商品保供穩價力度，料生產價格指數PPI將在二、三季度見頂，消費者物價指數CPI受豬肉價格拖累，將處於較低水平。

祝寶良表示，預計下半年經濟增速將按年回落，三、四季度GDP按年增速分別為6.3%和5%左右。全年經濟增長8.7%左右，兩年平均增長5.4%左右。

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責任編輯：李冰琪

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