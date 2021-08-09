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【東京奧運】巴西男足竟穿Nike領金牌  中國品牌匹克怒批違約

社會熱點 13:01 2021/08/09

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【東京奧運】巴西男足竟穿Nike領金牌  中國品牌匹克怒批違約

東京奧運曲終人散，但中國運動品牌匹克與巴西男足的贊助爭拗，卻仍在燃燒。事源於巴西男足擊敗西班牙奪金，領奬時被指沒依合約，穿上由匹克贊助的隊服，而是仍舊由美國品牌Nike贊助的作賽球衣。匹克事後發聲明，批評巴西方面違反規定，強調將會維權。

巴西男足雖在美洲盃丟冠，但今天東奧男足金牌戰將士用命，在延長賽踢進致勝球，以2比1險勝西班牙，成功衛冕。但巴西隊在獲頒金牌時，卻鬧出一場爭議。

依照奧運大會的規定，運動員領獎時，都要穿著代表團的領獎服上台接受獎牌，而巴西男足今屆的領獎服由中國匹克贊助、上面印有匹克的標誌。

匹克贊助巴西領奬服  巴西男足卻沒穿上

但巴西足球隊的球員們卻被指違規，領獎時仍穿著比賽時所用、由美國品牌Nike贊助的作賽球衣，真正的領獎服上衣只綁在腰上、匹克的標誌只在球員長褲出現。

【東京奧運】中國隊獲38金32銀18銅 海外參賽最佳紀錄

【東京奧運】中國代表團總結自身表現 符預期但有不足

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匹克體育用品公司周日晚在其官方微博發表聲明，直指賽後頒獎典禮發生了令人遺憾的事情，巴西隊員站上領獎台的時刻，只將匹克官方領獎服繫於腰間，以極其非正式的形象亮相於世界觀眾面前。

匹克指巴西男足  違國際奧委會準則　

聲明強調，匹克作為本屆東京奧運巴西代表團官方贊助商，為巴西各項運動員打造了專業比賽裝備及領獎服，取得7金6銀8銅21枚獎牌，展現中國運動科技的硬實力。

我們尊重巴西足球隊對比賽裝備的選擇及現有贊助商權益，但是根據匹克與巴西奧委會協議，所有運動員須統一著匹克全套裝備領獎，不得出現其它品牌露出。很遺憾，巴西男足在領獎時刻做出這一違規舉動，違反了國際奧委會對於領獎裝備只能出現一家的準則......

聲明直指，匹克將積極通過合法途徑維護品牌應有權益。

網易發文亦指控巴西男足隊罔顧合約，硬是不穿官方領獎服。

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責任編輯：鄧國強

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