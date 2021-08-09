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外媒：英航母離開南海時被多艘中國核潛艇跟蹤

國情動向 13:04 2021/08/09

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英航母戰鬥群在離開南海時，據報遭到中國核潛艇跟蹤。（資料圖片）

英國航母伊莉莎白女王號戰鬥群早前進入南海範圍，外媒消息指，艦隊離開南海進入太平洋時，被多艘中國核潛艇跟蹤，包括3艘裝有巡航導彈的商級攻擊核潛艇。北京未有回應，內媒則批評炒作。中國駐英使館此前指英國的舉動加劇地區軍事緊張，並奉勸英國作為域外國家，不要把手伸得太長。

英國小報《每日快報》（Daily Express）報道，英軍原本已預計會有中國潛艇、情報船的活動，但在聲納系統定位之前，艦隊已被跟蹤了一段時間。離開南海不到6小時內，兩艘護衛艦定位到了相關水下活動，發現2艘中國核潛艇。其後，英國的機敏級核潛艇再發現1艘核潛艇。

報道引述軍方人士指，中國部署潛艇並定位英軍艦隊的位置，是為了強化大國地位：「中國正在快速發展其潛艇力量，我們不能低估他們，但他們沒有美國和英國潛艇部隊那種在冷戰時期在大西洋深處黑暗空間行動鍛煉出來的作戰經驗。」

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本月稍早，航母伊莉莎白女王號戰鬥群首度通過巴士海峽時，沿着台灣東部外海北上日本時，中國據報也派出艦隻一路尾隨。

中國駐英國使館發言人早前批評，英國罔顧南海問題的客觀事實，違反和歪曲國際法，蓄意挑撥地區國家間關係，為地區和平穩定帶來消極影響。英方航母跑那麼遠到南海挑事生非，加劇南海軍事緊張形勢，威脅航行自由與安全。然而，在21世紀的今天，英方搞「炮艦外交」早已行不通。

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責任編輯：陳建錫

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