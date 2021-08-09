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【東京奧運】全紅嬋變了「國民妹妹」  發微博1小時引爆1.5萬條回應

社會熱點 14:01 2021/08/09

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【東京奧運】全紅嬋變了「國民妹妹」  發微博1小時引爆1.5萬條回應

東京奧會上，國家隊14歲跳水小將全紅嬋以幾近美的表現奪得金牌，之後瞬間爆紅；她周一（9日）中午12時半左右在微博發文表示，說「我的第一次奧運會之旅結束啦，很開心很滿足，感謝各位哥哥姊姊的支持，我會繼續努力的。給你們比小心心！」

這是全紅嬋奪金後首發微博，很快受到大批網友們的關注，不足一小時就有逾1.5萬條留言，大家都以「妹妹」稱呼她，並鼓勵她繼續加油：

加油加油，妹妹你超級棒！希望媽媽的身體越來越好，你也天天開心。

妹妹享受自己的假期吧！記得發隔離Vlog喔！

繼續努力，姊姊要看你站得更高、走得更遠，去上大學！

【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！

【東京奧運】14歲全紅嬋一戰成名 湛江老家成打卡勝地

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不過，全紅嬋爆紅之後，也引起了一些負面效應，有許多網紅跑到她位於廣東省湛江市的家門口聚集開直播，日夜騷擾，導致她的家人無法好好休息，已經將大門深鎖，全紅嬋的爸爸也公開喊話，「有心就可以了，不要再來打擾了！」

網民叫全紅嬋要考上大學

由於許多網紅都是在抖音上直播，抖音官方也在8日宣布，發現有極少數用戶存在「藉奧運健兒營銷、蹭奧運健兒熱度」的違規行為，「抖音堅決反對此類用戶行為，對於發現的違規行為與內容，抖音第一時間給予不推薦、下架處理。同時，根據平台規則，對相關帳號給予封禁投稿、直播權限甚至封號處罰。」

此外，為了遏止亂象，當地警方已經在8日加強入村管制措施，嚴格限制非該村人員進入，暫時讓村子及全紅嬋的家人回歸寧靜。

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責任編輯：鄧國強

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