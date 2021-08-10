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加拿大人謝倫伯格在華販毒案二審 維持死刑判決（第三版）

國情動向 13:30 2021/08/10

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加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉嫌在中國走私、販賣、運輸和製造毒品案，今日（10日）由遼寧省高院進行二審宣判，裁定駁回上訴，維持死刑原判，並依法報請最高人民法院核准。加拿大方面對審判結果表示強烈譴責。

（新增加拿大方面回應）

遼寧省大連市中級人民法院早前認定，被告人謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，夥同他人走私甲基苯丙胺222.035千克，其行為已構成走私毒品罪。根據被告人犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度，依法以走私毒品罪判處被告人謝倫伯格死刑，並處沒收個人全部財產。

宣判後，原審被告人謝倫伯格不服，提出上訴。遼寧省高級人民法院依法組成合議庭，公開開庭審理此案，認為一審認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂作出上述裁定。

加拿大駐華大使：關注中國任意使用死刑

謝倫伯格被指在2014年11月到大連分裝一批222公斤的冰毒，通過海運從大連走私到澳洲。事敗後，他企圖從廣州轉機逃往泰國曼谷，在廣州落網。他2018年11月被大連市中院判入獄15年，不服上訴。檢方在翌年重審中認為判刑過輕，法院採納意見，改判死刑。謝倫伯格二度提出上訴。

加拿大駐華大使表示，深切關注中國任意使用死刑，又說華為副董事長孟晚舟引渡案正在加拿大審理，現時出爐謝倫伯格案的判決，並非巧合。

外長加諾發表聲明，表示加方已多次向中方表示，堅決反對這種殘忍和不人道的懲罰，並將繼續與中國高層官員接觸，期望寬大處理謝倫伯格，強調加方反對死刑，譴責對謝倫伯格任意判處死刑。

加諾說，加拿大方面會繼續為謝倫伯格及他的家人提供領事服務，又感謝澳洲、法國、德國和美國的代表與加國官員一同到法庭。

中國外交部此前曾強調，不允許任何國家的毒販來中國犯案，要求加拿大尊重法治、尊重中國的司法主權。

據路透周一援引消息人士透露，中國法院預計最早將於本周三（11日）對被拘留的加拿大人斯帕弗(Michael Spavor)案件作出裁決。

孟晚舟庭審最後階段 辯方指美提供資料失實

【華為風暴】孟晚舟引渡案聽證進最後階段 彭博社：獲勝機會渺茫

責任編輯：陳建錫、蒯宇澄

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