▲ 【東京奧運】全紅嬋父：我不取分毫捐贈 只對女兒有一個盼望

東京奧運會上，廣東湛江14歲小將全紅嬋在女子10米高台跳水奪得金牌，她在接受央視採訪時透露母親生病等情況引發關注後，有報道指，當地企業向她家捐贈一套房子、一個商鋪以及20萬（人民幣，下同）現金。全紅嬋父親全文茂周日（8日）接受媒體採訪時表示，對於熱心企業和個人的捐贈，他們不取分毫。



《南方都市報》報道，全文茂8日接受採訪時表示，在他眼裡，女兒溫柔、聽話、單純，說實話很真誠；希望女兒努力讀書考上大學，繼續為國家爭光，以後的路也是靠她自己了。

對於網傳捐贈房屋及現金情事，全文茂說：「那天下午確實是有人拿20萬，叫我拿著花跟他拍個照片。我就說拍照片就可以，那個錢你先拿開，我不要錢。要是你有心來，我就領你的心，領你的花和你照個照片。（你）這麼大老遠跑來，這個是人之常情。」

全父：送房子之事 我沒理過他們

至於房產和商鋪，「我根本都不懂，他的房子在哪裡，我也沒去看過，我也沒理過他們。」

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全文茂強調，全紅嬋奪冠後是有人拿著財物來家裡，「包括所謂的房子、現金我一分都沒有收，榮譽是我女兒的榮譽，不是我應該收的。」

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全文茂除感謝外界的關心，也希望來送禮的人不要拿紅嬋家人收禮物的消息去四處造謠，「有些自主放在我們家裡的禮物，我們也在找人聯繫去把這些東西退回去。」

全文茂：只希望女兒可考上大學

回憶看到女兒奪冠時的反應，全文茂當時在看賽事直播直接跳了起來。「這東西（我）想都不敢想」，他說，「不是說什麼天才不天才，都是要靠刻苦訓練出來的，女兒都是依靠自身努力獲得的成績，他此前並不敢奢望。」

現在，全紅嬋的弟弟妹妹也走上了跳水訓練的道路。全文茂表示：他們看到姊姊這麼優秀，也想一樣努力地學習，以後也是靠他們自己。全文茂還表示，希望全紅嬋努力讀書考上大學，以後的路也是靠她自己了。

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責任編輯：鄧國強

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