  • 31°C
香港時間 : 2021809日 (一) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】全紅嬋父：我不取分毫捐贈  只對女兒有一個盼望

社會熱點 15:12 2021/08/09

分享：

【東京奧運】全紅嬋父：我不取分毫捐贈  只對女兒有一個盼望

東京奧運會上，廣東湛江14歲小將全紅嬋在女子10米高台跳水奪得金牌，她在接受央視採訪時透露母親生病等情況引發關注後，有報道指，當地企業向她家捐贈一套房子、一個商鋪以及20萬（人民幣，下同）現金。全紅嬋父親全文茂周日（8日）接受媒體採訪時表示，對於熱心企業和個人的捐贈，他們不取分毫。


《南方都市報》報道，全文茂8日接受採訪時表示，在他眼裡，女兒溫柔、聽話、單純，說實話很真誠；希望女兒努力讀書考上大學，繼續為國家爭光，以後的路也是靠她自己了。

對於網傳捐贈房屋及現金情事，全文茂說：「那天下午確實是有人拿20萬，叫我拿著花跟他拍個照片。我就說拍照片就可以，那個錢你先拿開，我不要錢。要是你有心來，我就領你的心，領你的花和你照個照片。（你）這麼大老遠跑來，這個是人之常情。」

全父：送房子之事 我沒理過他們

至於房產和商鋪，「我根本都不懂，他的房子在哪裡，我也沒去看過，我也沒理過他們。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

全文茂強調，全紅嬋奪冠後是有人拿著財物來家裡，「包括所謂的房子、現金我一分都沒有收，榮譽是我女兒的榮譽，不是我應該收的。」

【東京奧運】14歲全紅嬋一戰成名 湛江老家成打卡勝地

【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！

全文茂除感謝外界的關心，也希望來送禮的人不要拿紅嬋家人收禮物的消息去四處造謠，「有些自主放在我們家裡的禮物，我們也在找人聯繫去把這些東西退回去。」

全文茂：只希望女兒可考上大學

回憶看到女兒奪冠時的反應，全文茂當時在看賽事直播直接跳了起來。「這東西（我）想都不敢想」，他說，「不是說什麼天才不天才，都是要靠刻苦訓練出來的，女兒都是依靠自身努力獲得的成績，他此前並不敢奢望。」

現在，全紅嬋的弟弟妹妹也走上了跳水訓練的道路。全文茂表示：他們看到姊姊這麼優秀，也想一樣努力地學習，以後也是靠他們自己。全文茂還表示，希望全紅嬋努力讀書考上大學，以後的路也是靠她自己了。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【東京奧運】廣東小妹超威水！全紅嬋跳水滿分 政府連發多封賀信

【東京奧運】全紅嬋變了「國民妹妹」  發微博1小時引爆1.5萬條回應

【東京奧運】全紅嬋童言無忌？「我讀書差 似被騙去跳水一樣」

【東京奧運】中國跳水超新星誕生！14歲全紅嬋一句話盡顯大將之風

【東京奧運】10分完美 中國隊最年輕全紅嬋跳水奪第33金

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【東京奧運】全紅嬋變了「國民妹妹」 發微博1小時引爆1.5萬條回應
今日
【東京奧運】全紅嬋變了「國民妹妹」 發微博1小時引爆1.5萬條回應
【東京奧運】14歲全紅嬋一戰成名 湛江老家成打卡勝地
2021/08/07
【東京奧運】14歲全紅嬋一戰成名 湛江老家成打卡勝地
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！
2021/08/06
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！
【東京奧運】廣東小妹超威水！全紅嬋跳水滿分 政府連發多封賀信
2021/08/05
【東京奧運】廣東小妹超威水！全紅嬋跳水滿分 政府連發多封賀信
【東京奧運】全紅嬋童言無忌？「我讀書差 似被騙去跳水一樣」
2021/08/05
【東京奧運】全紅嬋童言無忌？「我讀書差 似被騙去跳水一樣」

你可能感興趣

【東京奧運】全紅嬋變了「國民妹妹」 發微博1小時引爆1.5萬條回應
今日 14:01
【東京奧運】全紅嬋變了「國民妹妹」 發微博1小時引爆1.5萬條回應
【東京奧運】14歲全紅嬋一戰成名 湛江老家成打卡勝地
18:17 2021/08/07
【東京奧運】14歲全紅嬋一戰成名 湛江老家成打卡勝地
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！
11:28 2021/08/06
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！
運動員 運動 水上運動 體育人物 網絡文化 體育賽事 體育場地 體育項目 跳水 大學

上一篇文章

【Delta疫情】南京2歲童檢測染疫 多地排隊擁擠無序

下一篇文章

【東京奧運】全紅嬋變了「國民妹妹」 發微博1小時引爆1.5萬條回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！
【東京奧運】全紅嬋比伏明霞當年還高分 她說要這樣慶祝！
【東京奧運】中國隊獲38金32銀18銅 海外參賽最佳紀錄
【東京奧運】中國隊獲38金32銀18銅 海外參賽最佳紀錄
【東京奧運】閉幕式蘇炳添任中國隊旗手 會否再戰巴黎？
【東京奧運】閉幕式蘇炳添任中國隊旗手 會否再戰巴黎？
【東京奧運】美國只多中國一金 百年未有之大變局？
【東京奧運】美國只多中國一金 百年未有之大變局？
【東京奧運】蘇炳添百米決賽 竟被23年前科幻小說「神預言」
【東京奧運】蘇炳添百米決賽 竟被23年前科幻小說「神預言」
北京動物園遊客群毆 園方：動物在獸舍紛紛效仿（有片）
北京動物園遊客群毆 園方：動物在獸舍紛紛效仿（有片）