【Delta疫情】南京2歲童檢測變染疫 一窩蜂疫檢暗藏風險

內地多地開展全民核酸檢測，但南京一名2歲男童於檢測期間被感染。有民眾質疑，檢測點人員過於密集且沒有秩序，甚至成為傳播病毒的途徑。

據《健康時報》報道，南京市衞健委近日疫情通報中，有一個特殊確診病例，患者只有2歲，因隨家人排隊做核酸檢測期間，家人與確診病例近距離交談，其後被感染。

揚州一檢測點暴疫 染疾達25人含三名工作人員

此外，據「揚州發佈」微信公眾號8日下午消息，揚州市紀委監委通報，7月29日，揚州灣頭鎮聯合村核酸檢測點設置不規範、現場組織混亂，導致在該檢測點與確診患者密切接觸的多名人員被感染。

據澎湃新聞報道，截至8月7日24時，已有25人在7月29日去過灣頭鎮聯合村核酸檢測點後感染新冠，其中3人為檢測點工作人員，22人為參加採樣的居民。

3位核酸檢測點工作人員均在8月2日被診斷為新冠肺炎確診病例，他們均在7月29日-7月31日上午期間，在灣頭鎮聯合村核酸檢測點工作，7月31日至8月1日，三人陸續作為確診病例的密切接觸者被集中隔離管理，隨後確診。

其餘22位居民均在7月29日在灣頭鎮聯合村核酸檢測點進行採樣，採樣時間從下午到晚上均有，這22人在8月3日-7日陸續被診斷為確診病例。

專家：檢測需要注意間隔「一米線」

北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾認為，一些核酸檢測現場確實存在一定程度的聚集，未按照「一米綫」距離排隊的問題。「一起來做核酸，遇到熟人時，避免不了聚集在一起交談，在隊伍裏也很難分辨相鄰的幾個人是否是熟人，因此需要派專人現場疏導。」

李侗曾又指，現在疫情防控進入疲勞期，「核酸檢測注意排隊，間隔一米，這個細節去年絕大部分地區都很注意，一年後大家貌似不像從前那麼重視了。」

近期，湖北武漢、河南鄭州、江蘇揚州主城區等多地開展全員核酸檢測，但多地民眾都表示檢測點過於擁擠，且缺乏秩序。還有民眾指，有檢測點擠成一團，不斷有人尖叫，甚至頻頻爭吵和毆鬥，亂上加亂。

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責任編輯：李冰琪

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