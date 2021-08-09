▲ 【中美角力】中俄「西部．聯合」軍演今開幕殲-20壓軸 官方照片露玄機（多圖）

中國 與俄羅斯聯合舉行的「西部·聯合-2021」軍事演習今天、即周一（9日）登場，開幕式上午在寧夏一個合同戰術訓練基地進行。官方發布的片段及照片可見，雙方都出動精銳裝備出動，其中殲-20在開幕壓軸現身，解放軍裝甲突擊群也備受關注、無人機等新型武器亦曝光。

值得注意是，美國印度太平洋司令部（U.S. Indo-Pacific Command）日前宣布，美國陸、空、海軍和美國海軍陸戰隊，將在8月2至27日，與英軍、澳軍和日本自衛隊在印太地區舉行「2021年全球大規模演習」（LSGE 21）、涉及範圍跨17時區。在此背景下，今次中俄軍演客觀上產生向美方展示肌肉、反制美軍地緣活動的效果。

解放軍裝甲突擊群亮相

根據解放軍報微信公號報道，「西部·聯合-2021」演練由中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成擔任演習總導演，他出席演習開始儀式，並宣布演習開始命令。

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據了解，演習開始儀式上，兩軍參演官兵按作戰編成編組13個地面方隊、2個空中梯隊，接受沙場檢閱。隨後，聯合指揮部指揮員、西部戰區副司令員劉小午，聯合指揮部副指揮員、俄軍東部軍區副司令諾蘇列夫分別緻辭。

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報道指，這次演習旨在拓展中俄兩軍聯合反恐作戰領域深度，展示共同維護國際和地區安全穩定的決心和實力，體現了中俄兩國高度戰略互信、務實交流協作。

根據解放軍公布的「西部·聯合-2021」開幕及正式演練照片，可見大量新型裝備亮相；其中，中國空軍的殲20四機編隊和運20三機編隊，在檢閱儀式上精彩亮相；而無人機、多種型號火炮亦罕有展示。

與美國互相展示肌肉

實兵演習階段，解放軍裝甲突擊群亮相，包括155毫米新型車載加榴砲、122毫米火箭炮和120毫米自行迫擊砲等裝備。

美國印度太平洋司令部稍早前宣布，美國陸、空、海軍和美國海軍陸戰隊，會在8月2至27日，與英軍、澳軍和日本自衛隊在印太地區舉行「2021年全球大規模演習（LSGE 21）」。

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美國2萬5000名海軍、海軍陸戰隊員，將跨越太平洋、大西洋和地中海的17個時區進行演練。《星條旗報》稱這是40年來規模最大的一次演習。

內地軍事專家宋忠平指出，這些最新的演習反映了美國試圖向中國展示實力，同時亦測試和提升美軍的作戰能力，瞭解萬一真的發生戰爭，美國能否在印度洋和太平洋兩大洋同時與中國作戰。

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責任編輯：鄧國強

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