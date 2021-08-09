【東京奧運】美名模讚全紅嬋天才少女  Bella Hadid原來是「同行」

▲ 【東京奧運】美名模讚全紅嬋天才少女 原來是「同行」惺惺相惜

東京奧運會上，中國14歲跳水小將全紅嬋在10米高台跳水項目中跳出3個滿分，並以總分466.2奪冠，震撼中外體壇，就連美國名模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）都關注到了這名跳水新星，形容她是「跳水天才少女」。

現年24歲的貝拉哈蒂德在IG限時動態轉發英國媒體BBC報道全紅嬋在東奧奪冠的新聞，還分享了一張全紅嬋站在領獎台上秀出獎牌的照片。

照片中可見，貝拉哈蒂德在全紅嬋的頭上加了一個皇冠貼圖，似乎也被全紅嬋完美的跳水表現所吸引，打從心底認可這位「未來的跳水皇后」。

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目前是美國IMG模特兒公司旗下超模的貝拉哈蒂德，稱讚全紅嬋相信並非蹭熱度（香港坊間稱「抽水」），而是源自運動員的惺惺相惜。原來，貝拉哈蒂德也是一名運動健將、可說是全紅嬋的「同行」；由於她小時候曾住在美國加州牧場，因此她十分熱愛騎馬，馬術也很高強。

據悉，貝拉哈蒂德本來打算參加2016年的里約奧運，可惜她在訓練途中不幸被壁蝨叮咬，染上萊姆病（Lyme Disease），才不得已被迫放棄騎馬，並將焦點集中於模特兒工作。

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責任編輯：鄧國強

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