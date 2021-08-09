▲ 【東京奧運】全紅嬋「杏哥」綽號被搶註 公司、網紅強力「抽水」

東京奧運會上，內地14歲跳水小將全紅嬋以近乎完美表現，獲得10米高台跳水項目金牌，震撼中外體壇，亦令她一夜間變成運動明星。一些公司或網紅急忙「抽水」，借她提升熱度；其中全紅嬋由於普通話不太靈光，訪問中把「性格」聽成「杏哥」、因而獲得「杏哥」綽號，豈料這竟變了公司搶註商標的對象。

「杏哥」綽號源於全紅嬋奪金後的一次訪問。記者問她，「你的性格是什麼樣的？」

全紅嬋有些緊張，加上剛從水池裡出來，聽力也受點影響，將「性格」聽成了「謝哥」，沒明白是什麼意思的她問記者：「謝哥？」記者覺得好笑，糾正說「性格，不是謝哥。」

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全紅嬋仍沒能聽清楚，這次將「性格」聽成了「杏哥」，愣了一會兒，問記者說「杏哥？杏哥是誰啊？」

全紅嬋把「性格」聽成「杏哥」

此事之後，網友們就把可愛的小女孩戲謔地叫做「杏哥」了。出乎意料是，「杏哥」一名立即被搶註商標，引來爭議聲音。

就在同日晚間，涉事的杭州網絡科技科技公司發聲明稱，若順利註冊「杏哥」商標，絕不做任何商業性質的利用，並在未來將商標相關的知識產權及其所有權利，無償轉讓給全紅嬋或她指定的機構。

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另外，綜合內媒報道，全紅嬋的廣東湛江老家近日變成網紅的打卡聖地，每天人山人海爭相蹭熱度，完全不在乎全紅嬋家人的感受。當地警方甚至在村口設置疫情防控點，對往來的人員測試體溫，並派人維護秩序。

網紅追求流量的行為在網絡上引起了不少人的反感，網友批評這些蹭流量的網紅可恥、丟臉，並稱平台方應該懲處這些帳號。另有人呼籲，「還給他們寧靜的生活就是對全紅嬋最好的支持」。

網紅湧到全紅嬋老家直播 抖音出手阻止

內地影音平台抖音、快手隨即出手，封禁借東奧運動員名氣蹭流量、惡意炒作與行銷謀利的網紅與營銷號。國家網信辦8日晚間特別發文提及此事，支持平台政策。

根據抖音公布，在東京奧運會期間一共下架3287個違規影音，處罰違規帳號92個，其中32個永久封號；快手宣布，共處置違規影音5000則，懲處違規帳號106個，部分帳號永久查禁。

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責任編輯：鄧國強

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