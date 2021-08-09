人行：通脹壓力可控 保持貨幣政策穩定性

中國人民銀行周一（9日）晚發布2021年第二季度中國貨幣政策執行報告指，下一階段將統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，保持貨幣政策穩定性，增強前瞻性、有效性；要根據國內經濟形勢和物價走勢把握好政策力度和節奏，處理好經濟發展和防範風險的關係，維護經濟大局總體平穩。

人行在報告中表示，當前中國通脹壓力整體可控，這很大程度得益於貨幣供應量增速自去年5月起就領先其他大型經濟體逐步回歸正常，總體來看，疫情發生以來我國堅持實施正常的貨幣政策，今年上半年貨幣政策力度已基本回到疫情前的常態，在全球宏觀政策中保持領先態勢。

下一階段，中國人民銀行將統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，保持貨幣政策穩定性，增強前瞻性、有效性，既有力支持實體經濟，又堅決不搞大水漫灌，以適度的貨幣增長支持經濟高質量發展，助力中小企業和困難行業持續恢復，保持經濟運行在合理區間。

人行認為，目前CPI漲幅溫和，PPI階段性走高，總的看通脹壓力可控，不存在長期通脹或通縮的基礎。

今年第二季度，居民旅遊出行恢復、汽柴油價格上漲和豬肉價格下降等因素共同作用，CPI 漲幅處於 1%左右的低位，預計下半年仍將在合理區間內平穩運行。與此同時，受大宗商品價格上漲和低基數等因素影響，PPI 漲幅有所擴大。但PPI走高大概率是階段性的，短期內可能維持相對高位，隨著基數效應消退和全球生產供給恢復，未來PPI有望趨於回落。

人行指出，總體而言，貨幣與通脹的關係沒有變化，貨幣大量超發必然導致通脹，穩住通脹的關鍵還是要管住貨幣。

當前中國通脹壓力整體可控，這很大程度得益於中國貨幣供應量增速自去年 5 月起就領先其他大型經濟體逐步回歸正常，今年6月末中國M2增速為8.6%，與疫情前基本相當，與名義經濟增速基本匹配，從宏觀上穩住了物價。

下一步，貨幣政策要堅持穩字當頭，穩健的貨幣政策靈活精準、合理適度，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，堅持央行和財政兩個「錢袋子」定位，從根本上保持物價水平總體穩定。

保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性

人行還表示，要牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性加大住房租賃金融支持力度。

責任編輯：蒯宇澄

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