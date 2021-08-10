任澤平：大宗商品通脹高點臨近 貨幣寬松窗口正打開

內地7月居民消費價格指數（CPI）按年漲1%；原油、煤炭大幅上漲，工業生產者出廠價格指數（PPI）漲幅重返9%。東吳證券首席經濟學家任澤平認為，大宗商品通脹高點已現，經濟將逐季放緩，現在處在經濟周期的滯脹後期和衰退初期，今年下半年到明年上半年是兩期轉換時點，貨幣寬松周期的時間窗口正在打開。

大宗商品漲價 擠壓下游企業利潤

7月大宗商品價格震蕩，國際定價的銅、鋁、原油價格高位震蕩，國內定價的鋼、煤類上漲。進入8月上旬，大宗商品價格有所回落。能源、化工類、有色金屬和煤焦鋼指數維持高位，7月漲幅分別達10.58%、5.91%、5.78%、7.79%。

原油在供應端受OPEC+與頁岩油產量的回升預期影響，在需求端面臨海內外Delta病毒變種蔓延、疫情形勢嚴峻擾動，在7月整體呈先回落再邊際反彈的V型走勢，價格整體高位築頂震蕩。

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同時，高溫天氣超季節性帶動7月耗煤量高增，多省份用電負荷加劇，焦煤、動力煤價格7月創歷史新高。

原材料價格上漲擠壓下游利潤，大中小企業冰火兩重天，小微企業生存環境惡化。7月大、中、小型企業PMI分別為51.7、50.0和47.8。小企業PMI已經連續三個月低於榮枯線，且最近下滑速度明顯加快。

未來貨幣政策四部曲：不急轉彎-慢轉彎-轉彎-轟油門

任澤平對經濟形勢的最新判斷是，大宗商品通脹的高點已現，經濟將逐季放緩，現在處在經濟周期的滯脹後期和衰退初期，今年下半年到明年上半年是兩期轉換時點，貨幣寬松周期的時間窗口正在打開。

他表示，雖然受房地產、出口等拖累，經濟下行壓力開始顯現，但是由於通脹仍在高位，所以貨幣政策目前還是對衝式、預防式放松，如果未來經濟和通脹同時向下，貨幣政策將給出逆周期調節式的明確放松信號，因此未來貨幣政策經歷四部曲：不急轉彎-慢轉彎-轉彎-轟油門。

人行：通脹壓力可控 保持貨幣政策穩定性

前人大財經委副主任賀鏗：內需恢復不充分 經濟下行壓力大

周一晚，人行發布二季度中國貨幣政策執行報告指，下一階段將統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，保持貨幣政策穩定性，增強前瞻性、有效性；要根據國內經濟形勢和物價走勢把握好政策力度和節奏，處理好經濟發展和防範風險的關係，維護經濟大局總體平穩。

人行在報告中表示，當前中國通脹壓力整體可控，這很大程度得益於貨幣供應量增速自去年5月起就領先其他大型經濟體逐步回歸正常，總體來看，疫情發生以來中國堅持實施正常的貨幣政策，今年上半年貨幣政策力度已基本回到疫情前的常態，在全球宏觀政策中保持領先態勢。

責任編輯：尹航

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