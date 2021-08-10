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【東京奧運】全紅嬋喜事變質 初代跳水皇后高敏：冷靜別把她嚇著

社會熱點 11:13 2021/08/10

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【東京奧運】全紅嬋喜事變質 初代跳水皇后高敏：冷靜別把她嚇著

東京奧運中國軍團年紀最小一員，14歲湛江小妹全紅嬋以5跳之中3跳滿分，拿下東京奧運女子單人10米高台跳水金牌，總分打破奧運紀錄。全紅嬋一跳成名，本來是個好消息，但坊間對她蜂擁而至的關注，以至各種手斷的「抽水」卻讓事情變了味道。中國初代「跳水皇后」高敏就此發聲，呼籲外界應冷靜看待全紅嬋的成功，不要把小姑娘嚇著。高敏提及，全紅嬋除了需要消化榮譽，女跳水運動員還要面對發育的艱難，有很多坎要過。

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全紅嬋東京奧運驚人表現奪金，令她廣受國內外興論讚譽，惟她的名聲也吸引了不少人乘機蹭熱度「抽水」。

全紅嬋湛江老家，這幾天突然變成網紅打卡地，讓全紅嬋母親驚嘆「不知道有這麼多親戚」。

有人守在門口一邊直播一邊帶貨，有人對著鏡頭計劃著怎麽摘走冠軍家的波羅蜜。甚至還有網紅精心策劃「全紅嬋主動暗示自己為其畫畫」，受到質疑才承認是自導自演。

全紅嬋奪金後表示想吃辣條慶祝，有辣條品牌於是聲言終身承包全紅嬋辣條。

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14歲全紅嬋一戰成名 湛江老家成打卡勝地

全紅嬋「杏哥」綽號被搶註 網紅強力「抽水」

中國初代跳水皇后高敏就此發文，直言：不要把這小姑娘給嚇著了。高敏是第二位獲得奧運跳水金牌、首位獲得奧運女子3米彈板跳水金牌的中國運動員，曾在1988年漢城奧運、1992年巴塞羅那奧運連續兩屆奪金。

高敏日前在微博表示，全紅嬋是老天爺給世界跳水界的禮物，但人們在一片歡呼聲中，需要冷靜地看待全紅嬋的成功。

高敏稱，作為一名14歲的跳水運動員，她接下來馬上就要發育，要開始長身高、長體重，而這個階段對女運動員來說特別艱難。

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美國名模讚全紅嬋天才少女 Bella Hadid原來是「同行」

全紅嬋父親：我不取分毫捐贈 只對女兒有一個盼望

「她將面臨不同的窗口期，如果她在練技術的窗口期去練力量，那她的技術不能發展；如果她在練力量的窗口期去練技術，那她容易受傷，當她的力量和技術不匹配，就會進入惡性循環。」

高敏將這種發育期和技術力量交替的過程，比喻為「走鋼絲」。她稱全紅嬋目前除了要消化榮譽，還有很多坎要面對；大家需要冷靜一些，不要嚇著小姑娘，反而應該在她真正遇到困難的時候雪中送炭。

高敏最後說：「如果我們能在巴黎奧運賽場再次見到她的身影，請大家用『強者』代替『天才』稱呼她。」

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全紅嬋變了「國民妹妹」 發微博1小時引爆1.5萬條回應

的確，發育期是跳水運動員的重要關卡。個子變高，體重增長，對跳水、體操這些講究旋轉、騰挪技巧的項目而言，有可能是「滅頂之災」。

高敏2015年曾向傳媒表示，中國選手都是在發育前就已經把動作練好了，之後要面臨很嚴酷的生長發育，這個時期隨著身高的增長，體重也隨之增長，導致動作完成情況大打折扣；一些國外選手，則是在過了發育期之後再練就成型的動作。

全紅嬋比伏明霞當年還高分！她說要這樣慶祝

陳若琳為熬過發育期 5年每天只吃一頓飯

《體壇周報》2017年指出，無論伏明霞還是郭晶晶，都因為發育才轉戰跳板；奧運冠軍勞麗詩、世錦賽冠軍賈童甚至沒有邁過發育的坎早早退役，唯獨只有陳若琳熬過發育關後堅守跳台。

但陳若琳為了熬過發育關所做的犧牲是巨大的。她堅持整整5年每天只吃一頓飯，以避免脂肪產生過多。為了抵禦美食誘惑，每晚她總是早早便上床睡覺。

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廣東小妹超威水！全紅嬋跳水滿分 政府連發多封賀信

《體壇周報》還提到，從中國跳水隊的發展軌跡看，女運動員如果身高和體重增加，在未來有兩種不同的發展方向：一是在女子10米台上配雙人項目；二是改換項目，開始練習跳板。

可見，相比於網上一邊倒的「熱鬧」，全紅嬋接下來的運動生涯該如何規劃，是個格外需要冷靜的問題。

高敏1970年生於四川自貢，1986年在第5屆世界遊泳錦標賽上奪得跳板跳水冠軍，並與隊友合作奪得女團冠軍。1988年漢城奧運會，高敏贏得3米跳板跳水金牌，成為中國第一位奧運會3米板金牌得主。1992年在巴塞那羅奧運會，高敏成功衛冕後宣佈退役。

高敏跳水生涯共斬獲70多枚金牌，創造了亞運會、世界大學生運動會、世界杯、世錦賽、奧運會7年全勝的紀錄，也是世界上第一位突破600分跳水大關的女運動員。

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責任編輯：連兆鋒

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