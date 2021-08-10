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【Delta疫情】內地本土確診108宗涉4省 揚州檢測站變「疫站」傳3代

社會熱點 11:20 2021/08/10

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內地新冠疫情持續升溫，單日新增本土確診破百，達108宗，涉及江蘇、河南、湖北及湖南四省。其中江蘇省通報50宗本土確診病例為最多，省內揚州市一核酸檢測站出現聚集性疫情，多名曾在該檢測站採樣、工作的人員染疫，感染者中已經出現三代傳播。

國家衛健委通報，昨日（9日）新增143宗確診病例，本土病例佔35宗，其中江蘇50宗，河南37宗，湖北15宗，湖南6宗；另有境外輸入病例35宗，由雲南通報11宗，上海9宗，廣東8宗，福建及四川各3宗，陝西1宗。

此外，再有38宗無症狀感染者，本土佔20宗，其中湖北18宗，河南2宗；境外輸入則有18宗。

【Delta疫情】南京2歲童檢測變染疫 一窩蜂疫檢暗藏風險

【Delta疫情】學英美與病毒共存？ 原衛生部長：絕不可行！

江蘇省疫情為各省份中最嚴峻，據江蘇省衛健委通報，新增50宗確診病例中，揚州市報告48宗，南京市報告2宗。

揚州核酸檢測站變「疫站」

這波疫情自7月20日爆發至今，江蘇省累計報告本土確診病例642例，其中首個爆發點南京市報告233宗，疫情持續的揚州累計報告394宗，淮安市則通報12宗，宿遷市累計有3宗。

揚州市紀委監委日前發通報，指市內廣陵區灣頭鎮聯合村核酸檢測站設置不規範、現場組織混亂，導致多名人員與廣陵區灣頭鎮財政結算中心工作人員（為8月1日確診病例）有密切接觸後感染。

據揚州官方公佈的病例軌跡顯示，截至周日（8日），聯合村檢測站的聚集性疫情已致35人感染，全部都在7月29日晚到過該檢測站，包括3名檢測站工作人員，32名參加採樣的居民；感染者中已出現3代傳播。

責任編輯：易燕丹

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