美國警告巴西選用華為5G將面孤立 中方批濫用力量打壓

美國持續就華為問題施壓巴西，美國國家安全顧問沙利文警告巴西稱，華為的半導體供應鏈正面臨「重大挑戰」，這將令國際客户陷入困境。

據路透社報道，白宮一名官員周一（9日）透露，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）上周訪問巴西時，對該國在5G電信網絡中使用華為設備表示擔憂。這位官員稱，美國警告巴西，華為未來將面臨芯片短缺，這將影響消費者。惟巴西並未就是否會使用華為產品做出承諾。

巴西尚未作出承諾

白宮國家安全委員會西半球事務高級主任岡薩雷斯（Juan Gonzalez）周一與傳媒舉行電話吹風會，他否認美國向巴西提出以北約的合作夥伴關係，換取對方不與華為在5G網絡上合作的報道，強調兩者沒有關係，不存在「交換條件」。

據媒體此前報道，美方明確提出，要求巴西禁止中國企業參與巴西的一切5G建設項目，作為「獎賞」，美國將推薦巴西獲得北約「全球合作夥伴國家」這一地位。

但岡薩雷斯指出，美方將持續關注華為在巴西電訊基建中扮演的角色。他指，巴西在華為問題上「沒有向我們做出承諾」。

針對美國就華為問題對巴西施壓，中國駐巴西大使館發言人上周六（7日）曾回應稱，美方針對中國5G技術安全和中國企業的惡意攻擊罔顧事實，其真實意圖是污衊抹黑中國，打壓中國高科技企業，維護美國優先及其科技壟斷地位的一己私利。對這種公開脅迫干預別國5G建設、干擾和破壞中巴正常合作的行為，中方表示強烈不滿和堅決反對。

發言人稱，美國是公認的世界頭號黑客帝國，是全球數據網絡安全的真正威脅。美情報部門長期對包括盟友在內的外國政府、企業和個人實施大規模、有組織、無差別的非法竊密監聽，嚴重侵犯他國隱私和安全。

發言人指，中方相信，巴西將為包括中國在內的各國企業提供公開、公正和非歧視的市場規則，繼續為中巴經貿合作創造良好營商環境。

遭美圍堵 華為上半年銷售收入按年跌29%

美FCC撥款19億補助移除中企電訊設備 華為：不切實際

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道