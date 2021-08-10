  • 29°C
香港時間 : 2021810日 (二) 12:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國警告巴西選用華為5G將面孤立 中方批濫用力量打壓

經濟脈搏 11:44 2021/08/10

分享：

美國持續就華為問題施壓巴西，美國國家安全顧問沙利文警告巴西稱，華為的半導體供應鏈正面臨「重大挑戰」，這將令國際客户陷入困境。

據路透社報道，白宮一名官員周一（9日）透露，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）上周訪問巴西時，對該國在5G電信網絡中使用華為設備表示擔憂。這位官員稱，美國警告巴西，華為未來將面臨芯片短缺，這將影響消費者。惟巴西並未就是否會使用華為產品做出承諾。

巴西尚未作出承諾

白宮國家安全委員會西半球事務高級主任岡薩雷斯（Juan Gonzalez）周一與傳媒舉行電話吹風會，他否認美國向巴西提出以北約的合作夥伴關係，換取對方不與華為在5G網絡上合作的報道，強調兩者沒有關係，不存在「交換條件」。

據媒體此前報道，美方明確提出，要求巴西禁止中國企業參與巴西的一切5G建設項目，作為「獎賞」，美國將推薦巴西獲得北約「全球合作夥伴國家」這一地位。

但岡薩雷斯指出，美方將持續關注華為在巴西電訊基建中扮演的角色。他指，巴西在華為問題上「沒有向我們做出承諾」。

針對美國就華為問題對巴西施壓，中國駐巴西大使館發言人上周六（7日）曾回應稱，美方針對中國5G技術安全和中國企業的惡意攻擊罔顧事實，其真實意圖是污衊抹黑中國，打壓中國高科技企業，維護美國優先及其科技壟斷地位的一己私利。對這種公開脅迫干預別國5G建設、干擾和破壞中巴正常合作的行為，中方表示強烈不滿和堅決反對。

發言人稱，美國是公認的世界頭號黑客帝國，是全球數據網絡安全的真正威脅。美情報部門長期對包括盟友在內的外國政府、企業和個人實施大規模、有組織、無差別的非法竊密監聽，嚴重侵犯他國隱私和安全。

發言人指，中方相信，巴西將為包括中國在內的各國企業提供公開、公正和非歧視的市場規則，繼續為中巴經貿合作創造良好營商環境。

遭美圍堵 華為上半年銷售收入按年跌29%

美FCC撥款19億補助移除中企電訊設備 華為：不切實際

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

電訊 路透社 壟斷 北約 晶片 巴西 華為 美國 5G 白宮

下一篇文章

任澤平：大宗商品通脹高點臨近 貨幣寬松窗口正打開
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中國經濟】國家信息中心：內地經濟增長動力將轉向製造業投資、消費
【中國經濟】國家信息中心：內地經濟增長動力將轉向製造業投資、消費
中國品牌內地走俏 投資界視黃金機會
中國品牌內地走俏 投資界視黃金機會
人行：通脹壓力可控 保持貨幣政策穩定性
人行：通脹壓力可控 保持貨幣政策穩定性
【大灣區】北上有得玩！深圳將建全球最大樂高樂園Legoland
【大灣區】北上有得玩！深圳將建全球最大樂高樂園Legoland
【中國經濟】內地7月PPI年升9%高於預期 CPI升1%（第二版）
【中國經濟】內地7月PPI年升9%高於預期 CPI升1%（第二版）
前人大財經委副主任賀鏗：內需恢復不充分 經濟下行壓力大
前人大財經委副主任賀鏗：內需恢復不充分 經濟下行壓力大